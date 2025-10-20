Тръмп: Даваме на Хамас малък шанс — предупреждение за „унищожение“, ако наруши примирието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на Хамас„малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП.
Коментарите бяха направени от текущия президент Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом по време на прием за австралийския премиер Антъни Албанезе. Те последваха среща между двама от най-важните му пратеници и израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като насилието през уикенда застраши да провали крехкото примирие, за което американският президент посредничи преди почти две седмици.
Тръмп подчерта, че американските сили няма да участват в наземна операция срещу Хамас, но посочи, че „десетки държави“ са се съгласили да се включат в международни сили за стабилизиране в Газа и „с удоволствие биха влезли“.
Президентът също така заяви, че Хамас е значително по-слаб в момента, отбелязвайки ролята на Иран — регионалният покровител на движението — и намалената склонност на Техеран да се намесва след удари от страна на САЩ и Израел по-рано през годината.
Ключови моменти:
Тръмп дава „малък шанс“ на Хамас да спази примирието.
Ако примирието бъде нарушено, Тръмп заплашва „унищожение“ на групировката.
САЩ не планират наземна операция, но очакват международни сили и потенциална намеса от Израел при нужда.
Оценка на Тръмп: Хамас е „значително по-слаб“, Иран е по-малко склонен да се намеси.
