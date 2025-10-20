Тръмп: Даваме на Хамас малък шанс — предупреждение за „унищожение“, ако наруши примирието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на Хамас „малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП.

„Сключихме сделка с Хамас — те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат любезни.“

„А ако не са, ние ще отидем и ще ги унищожим, ако се наложи. Те ще бъдат унищожени и го знаят.“

Коментарите бяха направени от текущия президент Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом по време на прием за австралийския премиер Антъни Албанезе. Те последваха среща между двама от най-важните му пратеници и израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като насилието през уикенда застраши да провали крехкото примирие, за което американският президент посредничи преди почти две седмици.

Тръмп подчерта, че американските сили няма да участват в наземна операция срещу Хамас, но посочи, че „десетки държави“ са се съгласили да се включат в международни сили за стабилизиране в Газа и „с удоволствие биха влезли“.

„Освен това, Израел ще влезе за две минути, ако им кажа да влязат. Но в момента не сме казали това. Ще дадем малко шанс и се надяваме да има малко по-малко насилие. Но в момента, знаете, те са насилствени хора.“

Президентът също така заяви, че Хамас е значително по-слаб в момента, отбелязвайки ролята на Иран — регионалният покровител на движението — и намалената склонност на Техеран да се намесва след удари от страна на САЩ и Израел по-рано през годината.

