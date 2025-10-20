НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Даваме на Хамас малък шанс — предупреждение за „унищожение“, ако наруши примирието

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на Хамас „малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП.

          „Сключихме сделка с Хамас — те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат любезни.“

          „А ако не са, ние ще отидем и ще ги унищожим, ако се наложи. Те ще бъдат унищожени и го знаят.“

          - Реклама -

          Коментарите бяха направени от текущия президент Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом по време на прием за австралийския премиер Антъни Албанезе. Те последваха среща между двама от най-важните му пратеници и израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като насилието през уикенда застраши да провали крехкото примирие, за което американският президент посредничи преди почти две седмици.

          Тръмп подчерта, че американските сили няма да участват в наземна операция срещу Хамас, но посочи, че „десетки държави“ са се съгласили да се включат в международни сили за стабилизиране в Газа и „с удоволствие биха влезли“.

          „Освен това, Израел ще влезе за две минути, ако им кажа да влязат. Но в момента не сме казали това. Ще дадем малко шанс и се надяваме да има малко по-малко насилие. Но в момента, знаете, те са насилствени хора.“

          Президентът също така заяви, че Хамас е значително по-слаб в момента, отбелязвайки ролята на Иран — регионалният покровител на движението — и намалената склонност на Техеран да се намесва след удари от страна на САЩ и Израел по-рано през годината.

          Ключови моменти:

          • Тръмп дава „малък шанс“ на Хамас да спази примирието.
          • Ако примирието бъде нарушено, Тръмп заплашва „унищожение“ на групировката.
          • САЩ не планират наземна операция, но очакват международни сили и потенциална намеса от Израел при нужда.
          • Оценка на Тръмп: Хамас е „значително по-слаб“, Иран е по-малко склонен да се намеси.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на Хамас „малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП.

          „Сключихме сделка с Хамас — те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат любезни.“

          „А ако не са, ние ще отидем и ще ги унищожим, ако се наложи. Те ще бъдат унищожени и го знаят.“

          - Реклама -

          Коментарите бяха направени от текущия президент Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом по време на прием за австралийския премиер Антъни Албанезе. Те последваха среща между двама от най-важните му пратеници и израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като насилието през уикенда застраши да провали крехкото примирие, за което американският президент посредничи преди почти две седмици.

          Тръмп подчерта, че американските сили няма да участват в наземна операция срещу Хамас, но посочи, че „десетки държави“ са се съгласили да се включат в международни сили за стабилизиране в Газа и „с удоволствие биха влезли“.

          „Освен това, Израел ще влезе за две минути, ако им кажа да влязат. Но в момента не сме казали това. Ще дадем малко шанс и се надяваме да има малко по-малко насилие. Но в момента, знаете, те са насилствени хора.“

          Президентът също така заяви, че Хамас е значително по-слаб в момента, отбелязвайки ролята на Иран — регионалният покровител на движението — и намалената склонност на Техеран да се намесва след удари от страна на САЩ и Израел по-рано през годината.

          Ключови моменти:

          • Тръмп дава „малък шанс“ на Хамас да спази примирието.
          • Ако примирието бъде нарушено, Тръмп заплашва „унищожение“ на групировката.
          • САЩ не планират наземна операция, но очакват международни сили и потенциална намеса от Израел при нужда.
          • Оценка на Тръмп: Хамас е „значително по-слаб“, Иран е по-малко склонен да се намеси.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Барселона посреща Олимпиакос в решителен двубой от Шампионската лига

          Красимир Попов -
          Отборът на Барселона приема Олимпиакос в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, който ще се играе във вторник, 21 октомври...
          Политика

          Президентът Доналд Тръмп ще посети Китай в началото на 2026 г.

          Красимир Попов -
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще пътува до Китай в началото на следващата година, след покана от китайския президент Си Цзинпин,...
          Политика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          Златина Петкова -
          "Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions