НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО)

          46
          146
          Loading the player...
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце — това заяви американският президент Доналд Тръмп в неделя вечерта. Изказването му потвърждава позицията, че Украйна ще трябва да отстъпи част от териториите си, за да бъде постигнато мирно споразумение.

          „Смятаме, че те трябва да спрат на фронтовата линия. Останалата част е много трудна за договаряне. Нещо като ‘вие взимате това, ние взимаме онова’. В момента Донбас е разрязан и 78% от територията вече е завзета от Русия. Оставете го такъв, какъвто е в момента“, коментира Тръмп.

          - Реклама -

          Изявлението му представлява поредна промяна в позицията на американския президент относно войната в Украйна. През последните седмици Тръмп демонстрира по-твърд тон към руския президент Владимир Путин и по-голяма готовност да подкрепи Киев.

          Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила

          Въпреки това, противно на очакванията на украинското правителство, той не се ангажира с предоставяне на ракети „Томахоук“ след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

          Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце — това заяви американският президент Доналд Тръмп в неделя вечерта. Изказването му потвърждава позицията, че Украйна ще трябва да отстъпи част от териториите си, за да бъде постигнато мирно споразумение.

          „Смятаме, че те трябва да спрат на фронтовата линия. Останалата част е много трудна за договаряне. Нещо като ‘вие взимате това, ние взимаме онова’. В момента Донбас е разрязан и 78% от територията вече е завзета от Русия. Оставете го такъв, какъвто е в момента“, коментира Тръмп.

          - Реклама -

          Изявлението му представлява поредна промяна в позицията на американския президент относно войната в Украйна. През последните седмици Тръмп демонстрира по-твърд тон към руския президент Владимир Путин и по-голяма готовност да подкрепи Киев.

          Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила

          Въпреки това, противно на очакванията на украинското правителство, той не се ангажира с предоставяне на ракети „Томахоук“ след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...
          Политика

          Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

          Никола Павлов -
          Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия. „Състоя...

          46 КОМЕНТАРА

          1. Еврейската общност в Украйна ще бъде унищожена това са паразити терористи. Няма да има Украйна Великобритания ще бъде похарчена кеф

          5. Бай Тръмп ако остане до края на мандата си, може и Аляска да върне на Русия, че и някой лев да добави отгоре! Този човек или е тотално изпращял или руснаците с нещо го държат за гърлото! Друго обяснение няма! Дано и американците да го проумеят това и да предприемат съответните мерки! С такъв предател САЩ ги чакат тежки времена, а заедно с тях и целият свободен свят ще пострада!

            • Ogniyan Nikolov Домбас е под руски контрол а и е руски!!Какво трябва да направи дядо Дони да запали трета световна война за нещо абсурдно ли?Цяла Украйна ще е руска земя и Дядо Дони нищо не може да направи..Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя!Необратим процес усрайна ден по-ден си отива при руснаците както трябва, но да се надяваме, че руснаците ще си дадът земята на поляците!Заради Украйна трета световна война няма да има !

          6. Още един агресор, по скоро да го изхвърлят американците, че е най-срамният и тъп американски президент!

          9. Nikolinka Staykova наколенке,така наречената украйна в голямата си част и е предоставена за временно ползване от Русия в рамките на СССР!!!

          10. Тръмп е дъното на америсанската действителност. Сега вече Америка е гнила ако не го разкара бързо.Имат опит.

            • Пламен Манолев прав си, такъв е!!! Трябваше да каже на наркомана, че трябва да сдава цяла украйна, докато е останало нещо от нея..!!!

              • Yulian Ognqnov а и БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ДО БЕРЛИН. ДАНО ДА ВИ ВЗЕМАТ ВНУЦИ И ДЕЦАТА ЗА РУСИЯ. УРАААА

              • Пламен Манолев Амин, дай Боже Русия да ни превземе, а тия, като теб всички укрофили и нацията да ви турят по един дебел отзад да си ги влачите до живот… Се викай пак ура🤣🤣🤣

              • Пламен Манолев са требва със светена вода да си ръся профила.. Баси! Ае не ми влизайки в профила вече

            • Пламен Манолев Тръмп не е изкуригал а ти..Тръмп няма да позволи трета световна война заради фашиския режим на зеления наркоман!

              • Самуил Шейнин престъпник брей не знаех че болния ти мозък е станал съдя и е раздавал присъди дядка., но моли се да не те срешна

            • Самуил Шейнин Позор си ти !Тръмп поне има малко акъл и няма да позволи трета световна война и то заради Украйна!Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя научете тази история преди да се излагате!Украйна няма такава държава ден по-ден си отива при руснаците както трябва да е!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions