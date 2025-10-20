Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО)

Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце — това заяви американският президент Доналд Тръмп в неделя вечерта. Изказването му потвърждава позицията, че Украйна ще трябва да отстъпи част от териториите си, за да бъде постигнато мирно споразумение.
Изявлението му представлява поредна промяна в позицията на американския президент относно войната в Украйна. През последните седмици Тръмп демонстрира по-твърд тон към руския президент Владимир Путин и по-голяма готовност да подкрепи Киев.
Въпреки това, противно на очакванията на украинското правителство, той не се ангажира с предоставяне на ракети „Томахоук“ след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.
Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце — това заяви американският президент Доналд Тръмп в неделя вечерта. Изказването му потвърждава позицията, че Украйна ще трябва да отстъпи част от териториите си, за да бъде постигнато мирно споразумение.
Изявлението му представлява поредна промяна в позицията на американския президент относно войната в Украйна. През последните седмици Тръмп демонстрира по-твърд тон към руския президент Владимир Путин и по-голяма готовност да подкрепи Киев.
Въпреки това, противно на очакванията на украинското правителство, той не се ангажира с предоставяне на ракети „Томахоук“ след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.
Еврейската общност в Украйна ще бъде унищожена това са паразити терористи. Няма да има Украйна Великобритания ще бъде похарчена кеф
И Одеса и Одеса…
Nikolinka Staykova А ти си, най умната,😀
Кви анаЛЛизатори сме имали……
Бай Тръмп ако остане до края на мандата си, може и Аляска да върне на Русия, че и някой лев да добави отгоре! Този човек или е тотално изпращял или руснаците с нещо го държат за гърлото! Друго обяснение няма! Дано и американците да го проумеят това и да предприемат съответните мерки! С такъв предател САЩ ги чакат тежки времена, а заедно с тях и целият свободен свят ще пострада!
Ogniyan Nikolov Домбас е под руски контрол а и е руски!!Какво трябва да направи дядо Дони да запали трета световна война за нещо абсурдно ли?Цяла Украйна ще е руска земя и Дядо Дони нищо не може да направи..Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя!Необратим процес усрайна ден по-ден си отива при руснаците както трябва, но да се надяваме, че руснаците ще си дадът земята на поляците!Заради Украйна трета световна война няма да има !
Още един агресор, по скоро да го изхвърлят американците, че е най-срамният и тъп американски президент!
И Аляска също 👍
Колко нефтени кладенци му е подарил путлер на тоя гад?
Nikolinka Staykova наколенке,така наречената украйна в голямата си част и е предоставена за временно ползване от Русия в рамките на СССР!!!
Иван Илиев не е за нейни мозък😃
Тръмп е дъното на америсанската действителност. Сега вече Америка е гнила ако не го разкара бързо.Имат опит.
Ventzislav Simeonov нали ти си върна 🤣🤣🤣🤣 дядка 😁😁😁😁
Andon Sheytanov като теб
Nikolinka Staykova като теб
Jeims Bond по-скоро е за теб.
Хаха, планктона цъфна, разбирайки за пореден път колко е прост
ИЗКУКУРИГАЛ ДЯТКА
Пламен Манолев като теб
Пламен Манолев прав си, такъв е!!! Трябваше да каже на наркомана, че трябва да сдава цяла украйна, докато е останало нещо от нея..!!!
Yulian Ognqnov а и БЪЛГАРИЯ. ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ДО БЕРЛИН. ДАНО ДА ВИ ВЗЕМАТ ВНУЦИ И ДЕЦАТА ЗА РУСИЯ. УРАААА
Yulian Ognqnov какво си сложил този кръст, като си сатана, комунист.
Пламен Манолев Амин, дай Боже Русия да ни превземе, а тия, като теб всички укрофили и нацията да ви турят по един дебел отзад да си ги влачите до живот… Се викай пак ура🤣🤣🤣
Пламен Манолев са требва със светена вода да си ръся профила.. Баси! Ае не ми влизайки в профила вече
Пламен Манолев Тръмп не е изкуригал а ти..Тръмп няма да позволи трета световна война заради фашиския режим на зеления наркоман!
ВАШИНГТОН Е ПОД РУСКИ КОНТРОЛ. ЕВРОКОМ СЪЩО.
Пламен Манолев браво👏
Тръмп е позор за САЩ и е пудела на Путин!
Самуил Шейнин ти, също
Самуил Шейнин а ти за България
Юлиян Методиев от престъпник акъл не Искам!
Самуил Шейнин престъпник брей не знаех че болния ти мозък е станал съдя и е раздавал присъди дядка., но моли се да не те срешна
Самуил Шейнин Позор си ти !Тръмп поне има малко акъл и няма да позволи трета световна война и то заради Украйна!Няма Украйна изкуствено създадена държава на руска и полска земя научете тази история преди да се излагате!Украйна няма такава държава ден по-ден си отива при руснаците както трябва да е!
Оранжевата тиква е като фурнаджийска лопата
Kalin Georgiev като теб
Евро Копейка Откъде знаеш какъв съм аз бе копейкин?😂
Kalin Georgiev явно имаме общи познати
Евро Копейка Явно немаме
Kalin Georgiev нема откъде да си сигурен😉
Евро Копейка С такива като теб,не може да имаме общи приятели
Kalin Georgiev щом казваш, огледай се добре😉
Евро Копейка Изчезни
Kalin Georgiev ти, също😂къ’ф го дириш
Ще си вземат не само Донбас! И няма да питат никого!!
Мариела Михова да дойда у вас да си взема имота ти, без да питам никой!
Мариела Михова НЯМА да стане БАШ тяка