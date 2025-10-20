Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО)

Украинският регион Донбас трябва да бъде разделен, като по-голямата част от него остане в руски ръце — това заяви американският президент Доналд Тръмп в неделя вечерта. Изказването му потвърждава позицията, че Украйна ще трябва да отстъпи част от териториите си, за да бъде постигнато мирно споразумение.

„Смятаме, че те трябва да спрат на фронтовата линия. Останалата част е много трудна за договаряне. Нещо като 'вие взимате това, ние взимаме онова'. В момента Донбас е разрязан и 78% от територията вече е завзета от Русия. Оставете го такъв, какъвто е в момента", коментира Тръмп.

Изявлението му представлява поредна промяна в позицията на американския президент относно войната в Украйна. През последните седмици Тръмп демонстрира по-твърд тон към руския президент Владимир Путин и по-голяма готовност да подкрепи Киев.

Въпреки това, противно на очакванията на украинското правителство, той не се ангажира с предоставяне на ракети „Томахоук“ след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски.