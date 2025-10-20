Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, въпреки че израелската армия извърши удари по ивицата Газа след предполагаеми нарушения на споразумението от страна на палестинската групировка.

„Да, така е“, отговори Тръмп на борда на Air Force One, когато бе попитан дали примирието все още действа.

„Но така или иначе, ще се справим с това по подходящ начин. Ще се справим строго, но по подходящ начин."

Американският президент намекна, че ръководството на Хамас не е замесено в нарушенията, като обвини „някои бунтовници отвътре“ за инцидентите.

„Искаме да сме сигурни, че ще бъде много мирно с Хамас. Както знаете, те бяха доста буйни. Те стреляха, но ние мислим, че може би ръководството не е замесено в това“, уточни Тръмп.

Израел възобнови прилагането на примирието

Израелските сили съобщиха, че възобновяват прилагането на примирието, след като на 19 октомври са нанесли удари по позиции на Хамас, обвинявайки групировката, че е обстрелвала израелски войски. Това е най-сериозният сблъсък от началото на деветдневното примирие.

Според Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на Хамас, при атаките са загинали най-малко 45 души. Израелската армия потвърди, че разследва съобщенията за жертви, предаде АФП.

Белият дом: Възходи и падения, но шанс за траен мир

Малко преди изявлението на Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира, че подобни инциденти са неизбежни, но въпреки това примирието остава най-добрата възможност за дълготраен мир.

„Хамас ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори. Смятаме, че това е най-добрият шанс за траен мир. Но дори и да го постигнем, ще има възходи и падения и ще трябва да следим ситуацията“, каза Ванс.

Той призова арабските държави от Персийския залив да се включат по-активно в процеса, като изградят „инфраструктура за сигурност“, която да гарантира разоръжаването на Хамас – ключово условие за устойчив мир.

„Арабските държави от Персийския залив, нашите съюзници, все още не разполагат с инфраструктурата за сигурност, необходима, за да се потвърди, че Хамас е разоръжена“, подчерта вицепрезидентът.

Ванс добави, че член на администрацията на Тръмп ще посети Израел в следващите дни, за да наблюдава ситуацията на място.

„Някой от нашия екип със сигурност ще пътува до Израел в близките дни… може би това ще съм аз“, заяви той.

Американската администрация остава уверена, че примирието може да бъде запазено, а дипломатическите усилия на Вашингтон ще продължат, за да се предотврати нова ескалация на конфликта.