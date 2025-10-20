Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, въпреки че израелската армия извърши удари по ивицата Газа след предполагаеми нарушения на споразумението от страна на палестинската групировка.
Американският президент намекна, че ръководството на Хамас не е замесено в нарушенията, като обвини „някои бунтовници отвътре“ за инцидентите.
Израел възобнови прилагането на примирието
Израелските сили съобщиха, че възобновяват прилагането на примирието, след като на 19 октомври са нанесли удари по позиции на Хамас, обвинявайки групировката, че е обстрелвала израелски войски. Това е най-сериозният сблъсък от началото на деветдневното примирие.
Според Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на Хамас, при атаките са загинали най-малко 45 души. Израелската армия потвърди, че разследва съобщенията за жертви, предаде АФП.
Белият дом: Възходи и падения, но шанс за траен мир
Малко преди изявлението на Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира, че подобни инциденти са неизбежни, но въпреки това примирието остава най-добрата възможност за дълготраен мир.
Той призова арабските държави от Персийския залив да се включат по-активно в процеса, като изградят „инфраструктура за сигурност“, която да гарантира разоръжаването на Хамас – ключово условие за устойчив мир.
Ванс добави, че член на администрацията на Тръмп ще посети Израел в следващите дни, за да наблюдава ситуацията на място.
Американската администрация остава уверена, че примирието може да бъде запазено, а дипломатическите усилия на Вашингтон ще продължат, за да се предотврати нова ескалация на конфликта.
Премиера на Израел е същинският сатана а с него премирие няма