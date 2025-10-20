НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила

          1
          43
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, въпреки че израелската армия извърши удари по ивицата Газа след предполагаеми нарушения на споразумението от страна на палестинската групировка.

          „Да, така е“, отговори Тръмп на борда на Air Force One, когато бе попитан дали примирието все още действа.
          „Но така или иначе, ще се справим с това по подходящ начин. Ще се справим строго, но по подходящ начин.“

          - Реклама -

          Американският президент намекна, че ръководството на Хамас не е замесено в нарушенията, като обвини „някои бунтовници отвътре“ за инцидентите.

          „Искаме да сме сигурни, че ще бъде много мирно с Хамас. Както знаете, те бяха доста буйни. Те стреляха, но ние мислим, че може би ръководството не е замесено в това“,

          уточни Тръмп.
          Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа

          Израел възобнови прилагането на примирието

          Израелските сили съобщиха, че възобновяват прилагането на примирието, след като на 19 октомври са нанесли удари по позиции на Хамас, обвинявайки групировката, че е обстрелвала израелски войски. Това е най-сериозният сблъсък от началото на деветдневното примирие.

          Според Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на Хамас, при атаките са загинали най-малко 45 души. Израелската армия потвърди, че разследва съобщенията за жертви, предаде АФП.

          Белият дом: Възходи и падения, но шанс за траен мир

          Малко преди изявлението на Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира, че подобни инциденти са неизбежни, но въпреки това примирието остава най-добрата възможност за дълготраен мир.

          „Хамас ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори. Смятаме, че това е най-добрият шанс за траен мир. Но дори и да го постигнем, ще има възходи и падения и ще трябва да следим ситуацията“,

          каза Ванс.

          Той призова арабските държави от Персийския залив да се включат по-активно в процеса, като изградят „инфраструктура за сигурност“, която да гарантира разоръжаването на Хамас – ключово условие за устойчив мир.

          Инфекциозните заболявания излизат извън контрол в Газа Инфекциозните заболявания излизат извън контрол в Газа

          „Арабските държави от Персийския залив, нашите съюзници, все още не разполагат с инфраструктурата за сигурност, необходима, за да се потвърди, че Хамас е разоръжена“,

          подчерта вицепрезидентът.

          Ванс добави, че член на администрацията на Тръмп ще посети Израел в следващите дни, за да наблюдава ситуацията на място.

          „Някой от нашия екип със сигурност ще пътува до Израел в близките дни… може би това ще съм аз“,

          заяви той.

          Американската администрация остава уверена, че примирието може да бъде запазено, а дипломатическите усилия на Вашингтон ще продължат, за да се предотврати нова ескалация на конфликта.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и Хамас все още е в сила, въпреки че израелската армия извърши удари по ивицата Газа след предполагаеми нарушения на споразумението от страна на палестинската групировка.

          „Да, така е“, отговори Тръмп на борда на Air Force One, когато бе попитан дали примирието все още действа.
          „Но така или иначе, ще се справим с това по подходящ начин. Ще се справим строго, но по подходящ начин.“

          - Реклама -

          Американският президент намекна, че ръководството на Хамас не е замесено в нарушенията, като обвини „някои бунтовници отвътре“ за инцидентите.

          „Искаме да сме сигурни, че ще бъде много мирно с Хамас. Както знаете, те бяха доста буйни. Те стреляха, но ние мислим, че може би ръководството не е замесено в това“,

          уточни Тръмп.
          Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа Нетаняху нареди „твърд удар“ по цели на „Хамас“ в Газа

          Израел възобнови прилагането на примирието

          Израелските сили съобщиха, че възобновяват прилагането на примирието, след като на 19 октомври са нанесли удари по позиции на Хамас, обвинявайки групировката, че е обстрелвала израелски войски. Това е най-сериозният сблъсък от началото на деветдневното примирие.

          Според Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на Хамас, при атаките са загинали най-малко 45 души. Израелската армия потвърди, че разследва съобщенията за жертви, предаде АФП.

          Белият дом: Възходи и падения, но шанс за траен мир

          Малко преди изявлението на Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира, че подобни инциденти са неизбежни, но въпреки това примирието остава най-добрата възможност за дълготраен мир.

          „Хамас ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори. Смятаме, че това е най-добрият шанс за траен мир. Но дори и да го постигнем, ще има възходи и падения и ще трябва да следим ситуацията“,

          каза Ванс.

          Той призова арабските държави от Персийския залив да се включат по-активно в процеса, като изградят „инфраструктура за сигурност“, която да гарантира разоръжаването на Хамас – ключово условие за устойчив мир.

          Инфекциозните заболявания излизат извън контрол в Газа Инфекциозните заболявания излизат извън контрол в Газа

          „Арабските държави от Персийския залив, нашите съюзници, все още не разполагат с инфраструктурата за сигурност, необходима, за да се потвърди, че Хамас е разоръжена“,

          подчерта вицепрезидентът.

          Ванс добави, че член на администрацията на Тръмп ще посети Израел в следващите дни, за да наблюдава ситуацията на място.

          „Някой от нашия екип със сигурност ще пътува до Израел в близките дни… може би това ще съм аз“,

          заяви той.

          Американската администрация остава уверена, че примирието може да бъде запазено, а дипломатическите усилия на Вашингтон ще продължат, за да се предотврати нова ескалация на конфликта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Amazon отстрани глобалния срив на облачните си услуги

          Георги Петров -
          Amazon Web Services (AWS) претърпя сериозен глобален срив, който по-рано днес наруши работата на стотици онлайн услуги по целия свят. Макар че компанията вече...
          Крими

          АТЕНТАТ? Снаряд избухна до кортежа на Джей Ди Ванс

          Никола Павлов -
          Снаряд, изстрелян по време на демонстрационна стрелба в чест на 250-годишнината на Морската пехота в Кемп Пендълтън, е експлодирал преждевременно над калифорнийската магистрала Interstate...
          Икономика

          Глобален срив блокира услугите на Amazon и популярни платформи

          Георги Петров -
          Глобален срив в инфраструктурата на "Amazon Web Services" доведе до смущения в работата на множество уеб сайтове и онлайн услуги по целия свят, включително...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions