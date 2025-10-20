Треньорката на убитото момче: Писа ми „Идвам към залата“… и не дойде

Майсторката на спорта и президент на спортен клуб Кристияна Колева сподели в социалните мрежи емоционално послание в памет на 15-годишния Краси, който вчера беше убит с нож в столичен търговски център.
- Реклама -
Момчето било нейно възпитаник и мечтаело един ден да стане шампион по вдигане на тежести на България.
Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съчувствие и съболезнования от треньори, спортисти и граждани, потресени от безсмислената смърт на момчето.
Краси е бил описван от своите близки като талантливо, възпитано и амбициозно дете, което е намирало спасение в спорта и е вярвало, че с труд и постоянство ще постигне мечтите си.
Майсторката на спорта и президент на спортен клуб Кристияна Колева сподели в социалните мрежи емоционално послание в памет на 15-годишния Краси, който вчера беше убит с нож в столичен търговски център.
- Реклама -
Момчето било нейно възпитаник и мечтаело един ден да стане шампион по вдигане на тежести на България.
Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съчувствие и съболезнования от треньори, спортисти и граждани, потресени от безсмислената смърт на момчето.
Краси е бил описван от своите близки като талантливо, възпитано и амбициозно дете, което е намирало спасение в спорта и е вярвало, че с труд и постоянство ще постигне мечтите си.