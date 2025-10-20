НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Треньорката на убитото момче: Писа ми „Идвам към залата“… и не дойде

          0
          228
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Майсторката на спорта и президент на спортен клуб Кристияна Колева сподели в социалните мрежи емоционално послание в памет на 15-годишния Краси, който вчера беше убит с нож в столичен търговски център.

          - Реклама -

          Момчето било нейно възпитаник и мечтаело един ден да стане шампион по вдигане на тежести на България.

          „Краси… дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: „Тренер, идвам към залата“… и не дойде. Да умреш от нож в мирно време, в някакъв скапан мол… Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих, за да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още,“ пише треньорката, разтърсена от трагедията.

          От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола

          „Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое…“ — допълва тя в своя публикация.

          Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съчувствие и съболезнования от треньори, спортисти и граждани, потресени от безсмислената смърт на момчето.

          Краси е бил описван от своите близки като талантливо, възпитано и амбициозно дете, което е намирало спасение в спорта и е вярвало, че с труд и постоянство ще постигне мечтите си.

          Майсторката на спорта и президент на спортен клуб Кристияна Колева сподели в социалните мрежи емоционално послание в памет на 15-годишния Краси, който вчера беше убит с нож в столичен търговски център.

          - Реклама -

          Момчето било нейно възпитаник и мечтаело един ден да стане шампион по вдигане на тежести на България.

          „Краси… дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: „Тренер, идвам към залата“… и не дойде. Да умреш от нож в мирно време, в някакъв скапан мол… Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих, за да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още,“ пише треньорката, разтърсена от трагедията.

          От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола

          „Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое…“ — допълва тя в своя публикация.

          Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съчувствие и съболезнования от треньори, спортисти и граждани, потресени от безсмислената смърт на момчето.

          Краси е бил описван от своите близки като талантливо, възпитано и амбициозно дете, което е намирало спасение в спорта и е вярвало, че с труд и постоянство ще постигне мечтите си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          България и Румъния с най-много жертви при катастрофи в ЕС през 2024 г.

          Георги Петров -
          Европейската комисия публикува новите си данни за пътната безопасност в Европейския съюз за 2024 г., според които България и Румъния остават държавите с най-висок...
          Политика

          Ще издържи ли правителството?

          Катрин-Лейла Сауалха -
          Делян Пеевски: „ДПС ще подкрепя правителството за пълен мандат, докато то работи за хората“ Нов политически трус разтърси българската сцена в понеделник сутрин.Председателят на парламентарната...
          Политика

          Заради БСП: Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление

          Никола Павлов -
          Разговорите между партньорите в управлението относно промяна в коалиционната формула на властта се отлагат за утре, съобщиха източници от управляващото мнозинство. Тогава ще се проведе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions