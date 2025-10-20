Треньорката на убитото момче: Писа ми „Идвам към залата“… и не дойде

Майсторката на спорта и президент на спортен клуб Кристияна Колева сподели в социалните мрежи емоционално послание в памет на 15-годишния Краси, който вчера беше убит с нож в столичен търговски център.

Момчето било нейно възпитаник и мечтаело един ден да стане шампион по вдигане на тежести на България.

„Краси… дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа: „Тренер, идвам към залата“… и не дойде. Да умреш от нож в мирно време, в някакъв скапан мол… Казах ти, че брат ти те води към гибел, мило дете. Какво ли не направих, за да те убедя. Беше добро дете! Сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още,“ пише треньорката, разтърсена от трагедията.

„Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб, но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мен. О, детенце мое…“ — допълва тя в своя публикация.

Трогателните ѝ думи предизвикаха вълна от съчувствие и съболезнования от треньори, спортисти и граждани, потресени от безсмислената смърт на момчето.

Краси е бил описван от своите близки като талантливо, възпитано и амбициозно дете, което е намирало спасение в спорта и е вярвало, че с труд и постоянство ще постигне мечтите си.