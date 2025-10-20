Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

Полският премиер Доналд Туск заяви, че натискът на международната общност трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна, която се защитава от агресия. Това той написа в публикация в платформата X (бивш Twitter), цитирана от агенция Укринформ.
Контекст: напрежение около мирните предложения
Изявлението му идва на фона на публикации в американски и европейски медии, според които специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – е оказал натиск върху украинската страна да направи териториални отстъпки, включително да предаде Донецка област на Русия в рамките на бъдещо споразумение.
Тези твърдения предизвикаха остра реакция в Киев и Варшава, където подобни предложения бяха определени като „опасни и неприемливи“.
Зеленски потвърди готовност за участие в срещата Тръмп–Путин
По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп на 17 октомври, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящите преговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.
Американският лидер посочи тогава, че „конфликтът в Украйна ще приключи със загуба на територии за Киев“, което предизвика допълнителни реакции в европейските столици.
Туск, който е сред най-гласовитите поддръжници на Украйна в ЕС, предупреди, че „всяка форма на принуда за отстъпки пред агресора би означавала легитимиране на военната сила като инструмент в международните отношения“ — позиция, която според него застрашава не само Украйна, но и стабилността на целия континент.
