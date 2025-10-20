Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

Полският премиер Доналд Туск заяви, че натискът на международната общност трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна, която се защитава от агресия. Това той написа в публикация в платформата X (бивш Twitter), цитирана от агенция Укринформ.

„Никой от нас не трябва да оказва натиск върху президента Зеленски по отношение на териториални отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир," подчерта Туск.

Контекст: напрежение около мирните предложения

Изявлението му идва на фона на публикации в американски и европейски медии, според които специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – е оказал натиск върху украинската страна да направи териториални отстъпки, включително да предаде Донецка област на Русия в рамките на бъдещо споразумение.

Тези твърдения предизвикаха остра реакция в Киев и Варшава, където подобни предложения бяха определени като „опасни и неприемливи“.

Зеленски потвърди готовност за участие в срещата Тръмп–Путин

По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп на 17 октомври, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящите преговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Американският лидер посочи тогава, че „конфликтът в Украйна ще приключи със загуба на територии за Киев“, което предизвика допълнителни реакции в европейските столици.

Туск, който е сред най-гласовитите поддръжници на Украйна в ЕС, предупреди, че „всяка форма на принуда за отстъпки пред агресора би означавала легитимиране на военната сила като инструмент в международните отношения“ — позиция, която според него застрашава не само Украйна, но и стабилността на целия континент.