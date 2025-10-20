НА ЖИВО
          Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

          Снимка: Pawel Supernak / БГНЕС
          Полският премиер Доналд Туск заяви, че натискът на международната общност трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна, която се защитава от агресия. Това той написа в публикация в платформата X (бивш Twitter), цитирана от агенция Укринформ.

          „Никой от нас не трябва да оказва натиск върху президента Зеленски по отношение на териториални отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир,“ подчерта Туск.

          Контекст: напрежение около мирните предложения

          Изявлението му идва на фона на публикации в американски и европейски медии, според които специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – е оказал натиск върху украинската страна да направи териториални отстъпки, включително да предаде Донецка област на Русия в рамките на бъдещо споразумение.

          Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО) Тръмп: Донбас трябва да остане предимно под руски контрол (ВИДЕО)

          Тези твърдения предизвикаха остра реакция в Киев и Варшава, където подобни предложения бяха определени като „опасни и неприемливи“.

          Зеленски потвърди готовност за участие в срещата Тръмп–Путин

          По време на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп на 17 октомври, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящите преговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.

          Американският лидер посочи тогава, че „конфликтът в Украйна ще приключи със загуба на територии за Киев“, което предизвика допълнителни реакции в европейските столици.

          Калас: Русия разбира само от сила Калас: Русия разбира само от сила

          Туск, който е сред най-гласовитите поддръжници на Украйна в ЕС, предупреди, че „всяка форма на принуда за отстъпки пред агресора би означавала легитимиране на военната сила като инструмент в международните отношения“ — позиция, която според него застрашава не само Украйна, но и стабилността на целия континент.

          2. Много.жалко за рижия малоумник още по балко за нашите русороби които са русофили и българофоби

          6. Натискът Туск трябва да е към вас безумци които воювате с говорене но умират чужди деца синове и внуци Хайде всички желаещи като теб на фронта

          9. Тези там Азовци, Зеленковци вместо да са благодарни до живот че някога Русия им е подарила земи, територии. Те тръгнали да ги мразят, воюват и разпродават тези земи на чуждите. И то тези чужди които пет пари Не дават за тоз народ наричащ се украински.

          10. Да си загубят тяхна земя, за чуждата да не се обаждат! Тръмп стана за смях с неговите днес така, утре – онака. За какво отива в Будапеща на среща с Путин? Да иска мир? Но Путин не иска! Шоу за глупаци ли ще правят или си мислят, че хората не разбират що за тъпи етюди ще се разиграват пак? С резултат – 000….Но нали Америк.шериф е в играта за МИР? Дръжки мир! Мир за баламурници, а един народ нека страда вече 4-та година… Тръмп не дава Томахоук, добре, но да не се обажда за чуждата земя! Да си гледа неговата!

          13. Наркоманчето няма да получи Томахоукс от бай Дони, тия к** ви от ЕС затва лаят като бесни кучета !!!

          16. Зеленски не е клоун като Тръмп. Бившият комик се държи като мъж, а президента на САЩ се държи като клоун… докъде стигна тоя свят.

            Всяка приказка на Зеленски е премерена, защото на плещите му тежи огромен товар. И трябва да се бори и с руският урод и с американския кретен.

            • Lyudmil Ivanov, огромният товар е от 1,7 млн украински души. Ама наркоманът не го усеща, че си изшмърка съвестта.

          22. Победителят на бойното поле диктува условията на мира – така е било винаги и така ще бъде занапред. Хубаво беше за почти 4 години война и Зеленски да схване този елементарен принцип.

          26. Украйна ще загуби всичко което може. Благодарение на верните си приятели от ЕС..
            Големите ще седнат на масата и ще се разберат а Зеленият се бута между шамарите… След войната първият който ще гризне дръвцето ще бъде Буданчо за него прошка няма да има!!!

