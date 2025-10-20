НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          1
          208
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Кардамски обясни, че Борисов не може още да хвърли кърпата, защото бюджетът не е приет и хора около него чакат да получат по нещо. Той допълни, че другата причина правителството да не пада е, че ГЕРБ не са готови за избори.

          Според журналиста БСП отдавна вече е изконсумирана партия. Той припомни, че още преди около година я е нарекъл „БСП-Ново начало“.

          „През последните петнайсет години у нас във властта влизат ниско образовани хора, които не са чели нищо и са конформисти“, посочи още гостът.

          Според журналиста Борисов и Пеевски няма да могат да разделя властта, защото тя е една.

          „Борисов вече си дава сметка, че е останал без ГЕРБ. Въпросът е Пеевски какво ще им даде, защото европейските пари свършват“, каза още анализаторът.

          Кардамски коментира евентуална партия на президента. По думите му това, което направи Пеевски, вземайки колите на Румен Радев, е огромен подарък към държавния глава. Според госта при предстоящи избори Радев ще изкара висок резултат, но важното било да се освободи от хората около себе си, които рушат имиджа му.

          „Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта.“

          Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Кардамски обясни, че Борисов не може още да хвърли кърпата, защото бюджетът не е приет и хора около него чакат да получат по нещо. Той допълни, че другата причина правителството да не пада е, че ГЕРБ не са готови за избори.

          Според журналиста БСП отдавна вече е изконсумирана партия. Той припомни, че още преди около година я е нарекъл „БСП-Ново начало“.

          „През последните петнайсет години у нас във властта влизат ниско образовани хора, които не са чели нищо и са конформисти“, посочи още гостът.

          Според журналиста Борисов и Пеевски няма да могат да разделя властта, защото тя е една.

          „Борисов вече си дава сметка, че е останал без ГЕРБ. Въпросът е Пеевски какво ще им даде, защото европейските пари свършват“, каза още анализаторът.

          Кардамски коментира евентуална партия на президента. По думите му това, което направи Пеевски, вземайки колите на Румен Радев, е огромен подарък към държавния глава. Според госта при предстоящи избори Радев ще изкара висок резултат, но важното било да се освободи от хората около себе си, които рушат имиджа му.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правителството ще одобри допълнителни разходи и помощи за пострадали от бедствия

          Красимир Попов -
          Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, на което ще бъдат одобрени допълнителни разходи от бюджета за 2025 г. за непредвидени или неотложни нужди,...
          Инциденти

          Експлозия в рафинерията „Лукойл“ в Плоещ — един пострадал служител

          Красимир Попов -
          Експлозия, без последвал пожар, избухна в рафинерията „Лукойл“ в румънския град Плоещ, която в момента е в режим на техническа поддръжка, съобщи „Диджи 24“. Според...
          Инциденти

          Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

          Десислава Димитрова -
          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра. 

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions