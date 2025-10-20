Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

„Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Кардамски обясни, че Борисов не може още да хвърли кърпата, защото бюджетът не е приет и хора около него чакат да получат по нещо. Той допълни, че другата причина правителството да не пада е, че ГЕРБ не са готови за избори.

Според журналиста БСП отдавна вече е изконсумирана партия. Той припомни, че още преди около година я е нарекъл „БСП-Ново начало“.

„През последните петнайсет години у нас във властта влизат ниско образовани хора, които не са чели нищо и са конформисти“, посочи още гостът.

Според журналиста Борисов и Пеевски няма да могат да разделя властта, защото тя е една.

„Борисов вече си дава сметка, че е останал без ГЕРБ. Въпросът е Пеевски какво ще им даде, защото европейските пари свършват“, каза още анализаторът.

Кардамски коментира евентуална партия на президента. По думите му това, което направи Пеевски, вземайки колите на Румен Радев, е огромен подарък към държавния глава. Според госта при предстоящи избори Радев ще изкара висок резултат, но важното било да се освободи от хората около себе си, които рушат имиджа му.