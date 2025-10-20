Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Кардамски обясни, че Борисов не може още да хвърли кърпата, защото бюджетът не е приет и хора около него чакат да получат по нещо. Той допълни, че другата причина правителството да не пада е, че ГЕРБ не са готови за избори.
Според журналиста БСП отдавна вече е изконсумирана партия. Той припомни, че още преди около година я е нарекъл „БСП-Ново начало“.
Според журналиста Борисов и Пеевски няма да могат да разделя властта, защото тя е една.
Кардамски коментира евентуална партия на президента. По думите му това, което направи Пеевски, вземайки колите на Румен Радев, е огромен подарък към държавния глава. Според госта при предстоящи избори Радев ще изкара висок резултат, но важното било да се освободи от хората около себе си, които рушат имиджа му.
Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Кардамски обясни, че Борисов не може още да хвърли кърпата, защото бюджетът не е приет и хора около него чакат да получат по нещо. Той допълни, че другата причина правителството да не пада е, че ГЕРБ не са готови за избори.
Според журналиста БСП отдавна вече е изконсумирана партия. Той припомни, че още преди около година я е нарекъл „БСП-Ново начало“.
Според журналиста Борисов и Пеевски няма да могат да разделя властта, защото тя е една.
Кардамски коментира евентуална партия на президента. По думите му това, което направи Пеевски, вземайки колите на Румен Радев, е огромен подарък към държавния глава. Според госта при предстоящи избори Радев ще изкара висок резултат, но важното било да се освободи от хората около себе си, които рушат имиджа му.
Един от малцината останали. Респект.