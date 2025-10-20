НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Външните министри на ЕС обсъждат Украйна, Близкия изток и нови санкции срещу Русия

          12
          47
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Външните министри на страните от Европейския съюз се събират днес в Люксембург на среща, посветена на ситуацията в Украйна, конфликта в Близкия изток и актуални геополитически теми.

          - Реклама -

          В заседанието ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за обстановката на фронта и за най-спешните нужди на Киев.

          ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

          Форумът се провежда само дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския лидер и след като Доналд Тръмп обяви предстояща среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

          Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансиране на репарационни заеми за Украйна, както и 19-ия пакет от санкции срещу Москва, включващ забрана за внос на втечнен природен газ.

          Днешното заседание е и първата среща на външните министри от ЕС след влизането в сила на спирането на огъня в Ивицата Газа. На масата на разговорите ще бъдат поставени още отношенията с Индийско-тихоокеанския регион и напрежението в Судан, Молдова и Грузия.

          Външните министри на страните от Европейския съюз се събират днес в Люксембург на среща, посветена на ситуацията в Украйна, конфликта в Близкия изток и актуални геополитически теми.

          - Реклама -

          В заседанието ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за обстановката на фронта и за най-спешните нужди на Киев.

          ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали ЕС свиква спешна среща заради ограниченията на Китай върху износа на редкоземни метали

          Форумът се провежда само дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския лидер и след като Доналд Тръмп обяви предстояща среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

          Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансиране на репарационни заеми за Украйна, както и 19-ия пакет от санкции срещу Москва, включващ забрана за внос на втечнен природен газ.

          Днешното заседание е и първата среща на външните министри от ЕС след влизането в сила на спирането на огъня в Ивицата Газа. На масата на разговорите ще бъдат поставени още отношенията с Индийско-тихоокеанския регион и напрежението в Судан, Молдова и Грузия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...
          Политика

          Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

          Никола Павлов -
          Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия. „Състоя...

          12 КОМЕНТАРА

          5. Най-ефективни ще са, ако започнат обсъждане на разтурването на ЕС. До тук КПД-то му е не нула, а с отрицателен знак за всички страни-членки.

            • Валя Иванова Иванова Валя няма да стане обаче . По вероятно е ЕС да стане Федерация благодарение на Путин и Тръмп . Така че не се страхувай . Няма да се разпадне все по обединен и силен ще стане така че спокойно

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions