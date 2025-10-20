Външните министри на ЕС обсъждат Украйна, Близкия изток и нови санкции срещу Русия

Външните министри на страните от Европейския съюз се събират днес в Люксембург на среща, посветена на ситуацията в Украйна, конфликта в Близкия изток и актуални геополитически теми.

В заседанието ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за обстановката на фронта и за най-спешните нужди на Киев.

Форумът се провежда само дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския лидер и след като Доналд Тръмп обяви предстояща среща с руския президент Владимир Путин в Будапеща.

Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансиране на репарационни заеми за Украйна, както и 19-ия пакет от санкции срещу Москва, включващ забрана за внос на втечнен природен газ.

Днешното заседание е и първата среща на външните министри от ЕС след влизането в сила на спирането на огъня в Ивицата Газа. На масата на разговорите ще бъдат поставени още отношенията с Индийско-тихоокеанския регион и напрежението в Судан, Молдова и Грузия.