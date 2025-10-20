Вечният протестиращ Йоло Денев: Настоявам народът да се вдигне на бунт

Това каза писателят, поет и вечен протестиращ Йоло Денев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Денев, който участва в почти всички протести в България от началото на прехода, е бил също така кандидат за депутат и кандидат за президент.
В студиото беше показана и една от книгите на госта „Библия на Тангра“. Той обясни, че преди години го среща жена, която му казва, че ще е велик като Христос.
Вечният протестиращ коментира и повишаването на цените на стоките на храните. По думите му това се дължи на европейската политика. Той допълни, че целта е да купуваме чуждите хранителни продукти, вместо нашите.
