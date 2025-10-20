Вечният протестиращ Йоло Денев: Настоявам народът да се вдигне на бунт

„Имам над 90 книги и милиони стихотворения.“

Това каза писателят, поет и вечен протестиращ Йоло Денев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Денев, който участва в почти всички протести в България от началото на прехода, е бил също така кандидат за депутат и кандидат за президент.

„Патриотичните ни партии са фалшиви до една. Аз обявих три дати за обкръжаване на Народното събрание, но никой не ме чува. Затова сега създавам ново движение“, каза още гостът.

В студиото беше показана и една от книгите на госта „Библия на Тангра“. Той обясни, че преди години го среща жена, която му казва, че ще е велик като Христос.

Вечният протестиращ коментира и повишаването на цените на стоките на храните. По думите му това се дължи на европейската политика. Той допълни, че целта е да купуваме чуждите хранителни продукти, вместо нашите.