ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония (ВИДЕО)

ВМРО-ДПМНЕ отбелязва категорична победа на местните избори в Северна Македония, като нейни кандидати ще оглавят 53 общини. Това показват последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на изборите през 2025 г., публикувани от Държавната избирателна комисия при 99,9% обработени протоколи.

В общините, където нито един кандидат не е събрал над 50% от гласовете, ще се проведе втори тур на 2 ноември.

След ВМРО-ДПМНЕ, коалицията ВЛЕН заема второ място и води в девет общини, докато Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) печели в осем. Националният алианс за интеграция (НАИ) води в пет, а Демократическата партия на турците – в една община.

В Скопие, кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително с 39,43% от гласовете, следван от представителя на партия „Левица“ Амар Мецинович с 13,20%, кандидата на ВЛЕН Башким Бакиу с 12,00% и Кая Шукова от СДСМ с 11,50%.

На балотаж за кмет на столицата ще се изправят Орце Георгиевски (39,43%) и Амар Мецинович (13,20%).