      вторник, 21.10.25
          Инциденти

          Всички лифтове в Лисабон спират работа за спешен преглед след смъртоносната катастрофа

          Снимка: Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Официално разследване в Португалия постанови всички лифтове и фуникуляри в Лисабон да бъдат временно спрени от експлоатация за спешна техническа проверка, след трагичната катастрофа от септември, причинена от дефектен кабел.

          Инцидентът на 3 септември, при който фуникулярът излезе от релсите и се блъсна в сграда, отне живота на 16 души и рани десетки други.

          В предварителния доклад на разследването се посочва, че „лифтовете в Лисабон не могат да възобновят работа, докато не бъде доказано, че разполагат със спирачни системи, способни да обездвижат кабините в случай на скъсване на кабела“.

          Градската управа вече е наредила пълна инспекция на всички въжени съоръжения, включително историческите фуникуляри, които са сред туристическите символи на португалската столица.

