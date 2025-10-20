Всички лифтове в Лисабон спират работа за спешен преглед след смъртоносната катастрофа

Официално разследване в Португалия постанови всички лифтове и фуникуляри в Лисабон да бъдат временно спрени от експлоатация за спешна техническа проверка, след трагичната катастрофа от септември, причинена от дефектен кабел.

Инцидентът на 3 септември, при който фуникулярът излезе от релсите и се блъсна в сграда, отне живота на 16 души и рани десетки други.

В предварителния доклад на разследването се посочва, че „лифтовете в Лисабон не могат да възобновят работа, докато не бъде доказано, че разполагат със спирачни системи, способни да обездвижат кабините в случай на скъсване на кабела“.

Градската управа вече е наредила пълна инспекция на всички въжени съоръжения, включително историческите фуникуляри, които са сред туристическите символи на португалската столица.