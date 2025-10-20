НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Европа

          Вучич: Имаме отлични отношения с Унгария и искаме да ги задълбочим

          Снимка: Andrej Cukic / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сръбският президент Александър Вучич обяви, че е на работно посещение в Будапеща, където ще проведе среща с унгарския премиер Виктор Орбан, съобщи Радио „Свободна Европа“.

          „Ще разговарям с Орбан за всичко – от енергетиката до всякакви форми на сътрудничество между Сърбия и Унгария. Имаме отлични отношения и искаме да ги задълбочим“, заяви Вучич.

          По думите му, двете страни ще обсъдят енергийни и икономически проекти, отбранителното сътрудничество и регионалната сигурност.

          Сръбският лидер е провел и телефонен разговор с Орбан, в който го е поздравил за предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, която ще се проведе в Будапеща.

          Отношенията между Белград и Будапеща се определят от официални лица като „най-добрите в историята“. От 2014 г. насам двете правителства са провели шест съвместни заседания, потвърждавайки своя ангажимент за укрепване на сътрудничеството във всички области.

          Сърбия и Унгария подписаха Стратегическо партньорство през януари 2023 г., което обхваща нефтопровода между Нови Сад и Унгария, търговията с газ, изграждането на инфраструктура и сътрудничество в земеделието.

          С годишен стокообмен от над два милиарда евро, Унгария е третият по големина търговски партньор на Сърбия след Германия и Италия.

          В знак на близките отношения между двете страни, Орбан удостои Вучич на 17 февруари 2025 г. с „Голям кръст на Унгарския орден за заслуги с яка и звезда с златни лъчи“, а Вучич по-рано награди Орбан с „Орден на Република Сърбия с голяма яка“ за изключителен принос в развитието на двустранните отношения.

