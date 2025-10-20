НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Захарова: Западните кукловоди на Зеленски стоят зад всички негови решения

          33
          119
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви в интервю за ТАСС, че „кукловодната маса“ от западната партия на войната стои зад всички решения на украинския президент Володимир Зеленски и настоява за продължаване на конфликта в Украйна.

          „В Европа правят всичко, за да ескалират украинския конфликт, а в ръководствата на много западноевропейски страни стоят непрофесионалисти,“ коментира Захарова.

          - Реклама -

          По думите ѝ, посещението на Зеленски във Вашингтон миналата седмица е било поредното доказателство за това влияние:

          „Тази западна кукловодна маса стои зад всички негови действия. Става дума за същата партия на войната, която преди се ръководеше от [бившия американски президент Джо] Байдън и която и днес не може да се успокои,“ посочи Захарова.

          Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

          Сравнение между Зеленски и Виктория Нюланд

          Руският дипломат направи и паралел между поведението на Зеленски и бившия заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд:

          „Погледнете снимките на Зеленски пред Белия дом – те ми напомниха за Нюланд на Майдана, която също стоеше пред микрофони и правеше изявления по същия начин,“ заяви Захарова.

          Контекст: визитата на Зеленски във Вашингтон

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон на 16 октомври, където проведе срещи с представители на американската отбранителна индустрия, включително Lockheed Martin и Raytheon – производител на системите Patriot.

          Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

          Визитата му в Белия дом започна с около 30 минути закъснение.

          Според информация на портала Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на Зеленски, че САЩ няма да доставят ракети „Tomahawk“ на Украйна.

          Източниците посочват, че Тръмп е подчертал приоритета на дипломацията, като е предупредил, че оръжейните доставки биха могли да подкопаят мирния процес.

          Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви в интервю за ТАСС, че „кукловодната маса“ от западната партия на войната стои зад всички решения на украинския президент Володимир Зеленски и настоява за продължаване на конфликта в Украйна.

          „В Европа правят всичко, за да ескалират украинския конфликт, а в ръководствата на много западноевропейски страни стоят непрофесионалисти,“ коментира Захарова.

          - Реклама -

          По думите ѝ, посещението на Зеленски във Вашингтон миналата седмица е било поредното доказателство за това влияние:

          „Тази западна кукловодна маса стои зад всички негови действия. Става дума за същата партия на войната, която преди се ръководеше от [бившия американски президент Джо] Байдън и която и днес не може да се успокои,“ посочи Захарова.

          Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин Зеленски призова Тръмп за по-силен натиск върху Путин

          Сравнение между Зеленски и Виктория Нюланд

          Руският дипломат направи и паралел между поведението на Зеленски и бившия заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд:

          „Погледнете снимките на Зеленски пред Белия дом – те ми напомниха за Нюланд на Майдана, която също стоеше пред микрофони и правеше изявления по същия начин,“ заяви Захарова.

          Контекст: визитата на Зеленски във Вашингтон

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон на 16 октомври, където проведе срещи с представители на американската отбранителна индустрия, включително Lockheed Martin и Raytheon – производител на системите Patriot.

          Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

          Визитата му в Белия дом започна с около 30 минути закъснение.

          Според информация на портала Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на Зеленски, че САЩ няма да доставят ракети „Tomahawk“ на Украйна.

          Източниците посочват, че Тръмп е подчертал приоритета на дипломацията, като е предупредил, че оръжейните доставки биха могли да подкопаят мирния процес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          Златина Петкова -
          "Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването...
          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...

          33 КОМЕНТАРА

          1. А ти ходи при джендърите ти ,наркоманите ти и всичко извратено при вас.Ти от кои си???Мисля,че си коктейл-от всичко по малко.Прогнилият запад си отива.

          7. Фалшиви мафиотизирани „лидери“ кроят мръсотии за европа украйна и Русия с ресурси и в ущърб на народите

          9. Тъпата п@тка искй да скара оранжевия шут с Европа. И без САЩ ще ви откъснат
            главите фашиска путинска клика.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions