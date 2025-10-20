Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви в интервю за ТАСС, че „кукловодната маса“ от западната партия на войната стои зад всички решения на украинския президент Володимир Зеленски и настоява за продължаване на конфликта в Украйна.

„В Европа правят всичко, за да ескалират украинския конфликт, а в ръководствата на много западноевропейски страни стоят непрофесионалисти," коментира Захарова.

По думите ѝ, посещението на Зеленски във Вашингтон миналата седмица е било поредното доказателство за това влияние:

„Тази западна кукловодна маса стои зад всички негови действия. Става дума за същата партия на войната, която преди се ръководеше от [бившия американски президент Джо] Байдън и която и днес не може да се успокои,“ посочи Захарова.

Сравнение между Зеленски и Виктория Нюланд

Руският дипломат направи и паралел между поведението на Зеленски и бившия заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд:

„Погледнете снимките на Зеленски пред Белия дом – те ми напомниха за Нюланд на Майдана, която също стоеше пред микрофони и правеше изявления по същия начин,“ заяви Захарова.

Контекст: визитата на Зеленски във Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон на 16 октомври, където проведе срещи с представители на американската отбранителна индустрия, включително Lockheed Martin и Raytheon – производител на системите Patriot.

Визитата му в Белия дом започна с около 30 минути закъснение.

Според информация на портала Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на Зеленски, че САЩ няма да доставят ракети „Tomahawk“ на Украйна.

Източниците посочват, че Тръмп е подчертал приоритета на дипломацията, като е предупредил, че оръжейните доставки биха могли да подкопаят мирния процес.