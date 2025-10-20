Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви в интервю за ТАСС, че „кукловодната маса“ от западната партия на войната стои зад всички решения на украинския президент Володимир Зеленски и настоява за продължаване на конфликта в Украйна.
По думите ѝ, посещението на Зеленски във Вашингтон миналата седмица е било поредното доказателство за това влияние:
Сравнение между Зеленски и Виктория Нюланд
Руският дипломат направи и паралел между поведението на Зеленски и бившия заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд:
Контекст: визитата на Зеленски във Вашингтон
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон на 16 октомври, където проведе срещи с представители на американската отбранителна индустрия, включително Lockheed Martin и Raytheon – производител на системите Patriot.
Визитата му в Белия дом започна с около 30 минути закъснение.
Според информация на портала Axios, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил на Зеленски, че САЩ няма да доставят ракети „Tomahawk“ на Украйна.
Източниците посочват, че Тръмп е подчертал приоритета на дипломацията, като е предупредил, че оръжейните доставки биха могли да подкопаят мирния процес.
