      вторник, 21.10.25
          Започва ремонт на 7 км от АМ „Хемус“ – променя се организацията на движението

          Снимка: БГНЕС
          От 21 октомври започва превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от АМ „Хемус“ между 23-и и 30-и км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          По време на строителните дейности трафикът ще бъде напълно ограничен в ремонтирания участък, а движението ще се осъществява двупосочно в платното за Варна, където ще има по една лента във всяка посока.

          В края на седмицата, когато трафикът е най-интензивен, ще се въвежда реверсивно движение
          в петък и събота ще има две ленти за Варна и една за София,
          а в неделя и понеделникдве ленти към София и една за Варна.

          Ако е необходимо, „Пътна полиция“ може да въвежда допълнителни временни мерки за безопасност и улеснение на шофьорите.

          Какво включва ремонтът

          Проектът предвижда пълна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, попълване на банкети и отводнителни дейности.
          При благоприятни метеорологични условия ремонтът трябва да приключи до 15 ноември.

          Други ремонти по АМ „Хемус“

          В момента се извършва ремонт и на платното за София между с. Яна и входа на столицата (0–8 км). Там също се прилага реверсивна организация на движението:

          • Всеки петък (16:00–20:00 ч.) – две ленти за Варна;
          • Всяка събота (8:00–12:00 ч.) – две ленти за Варна, движението за София минава през Горни и Долни Богров;
          • В неделя (15:00–20:00 ч.) и понеделник (6:30–11:00 ч.) – две ленти за София, движението за Варна – по обходния маршрут.

          Реверсивната организация ще се прилага всеки уикенд до приключване на ремонта, който трябва да завърши на 31 октомври.

