      понеделник, 20.10.25
          Заради БСП: Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Разговорите между партньорите в управлението относно промяна в коалиционната формула на властта се отлагат за утре, съобщиха източници от управляващото мнозинство.

          Тогава ще се проведе Съветът за съвместно управление, на който ще бъде решено дали в управлението да се включи и ДПС – „Ново начало“.

          Причината за отлагането е отсъствието на част от ръководството на БСП, което не може да участва в днешната среща, уточняват източниците.

          Очаква се утрешният съвет да бъде решаващ за това дали ще има разширяване на управленската формула.

          Пеевски: Оставаме твърдо зад правителството! Пеевски: Оставаме твърдо зад правителството!

          3 КОМЕНТАРА

          1. Заседанието на измамниците и крадците, но затова пък толкова добри демагози пропаднало! Продажните подлоги от БСП липсвали. Провеждайте го те от БСП ще се съгласят с всички простотии които приемете!

          2. Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление!Заради БСП!
            Г-н Путин е виновен!Той е коварен и хитър ловец! Чака всички да се съберат на пусията на куп около ..утките и мюретата! „Ловните“ хиеновидни песове от всякакъв цвят са си същите. Те чакат с нетърпение да му ги сервират с готовност по „ангглийски“ За по една глава, шийка, трътка….или златен зъб! Гадна работа!

          3. Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление!Заради БСП!
            Г-н Путин е виновен!Той е коварен и хитър ловец! Чака всички да се съберат на пусията на куп около ..утките и мюретата! „Ловните“ хиеновидни песове от всякакъв цвят са си същите. Те чакат с нетърпение да му ги серврат с готовност по „ангглийски“ За по една глава, шийка, трътка….или златен зъб! Гадна работа!

