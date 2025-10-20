Заради БСП: Отлагат заседанието на Съвета за съвместно управление

Разговорите между партньорите в управлението относно промяна в коалиционната формула на властта се отлагат за утре, съобщиха източници от управляващото мнозинство.

- Реклама -

Тогава ще се проведе Съветът за съвместно управление, на който ще бъде решено дали в управлението да се включи и ДПС – „Ново начало“.

Причината за отлагането е отсъствието на част от ръководството на БСП, което не може да участва в днешната среща, уточняват източниците.

Очаква се утрешният съвет да бъде решаващ за това дали ще има разширяване на управленската формула.