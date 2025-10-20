НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

          0
          72
          полиция
          полиция
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра

          - Реклама -

          От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че има леко пострадали.

          Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца

          В близост до мястото на инцидента е преминавала линейка, която е спряла и екипът е прегледал участниците в катастрофата.

          Нужда от болнична помощ не е имало.

          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра

          - Реклама -

          От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че има леко пострадали.

          Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца

          В близост до мястото на инцидента е преминавала линейка, която е спряла и екипът е прегледал участниците в катастрофата.

          Нужда от болнична помощ не е имало.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

          Златина Петкова -
          "Реакцията на Радев не е популизъм, а отговор на атаката на Пеевски." Това каза председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в...
          Политика

          Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

          Златина Петкова -
          "Пеевски опита да направи саботаж на президента, но му повиши рейтинга." Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването "Делници"...
          Политика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          Златина Петкова -
          "Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions