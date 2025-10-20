Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра.
- Реклама -
От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че има леко пострадали.
В близост до мястото на инцидента е преминавала линейка, която е спряла и екипът е прегледал участниците в катастрофата.
Нужда от болнична помощ не е имало.
Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра.
- Реклама -
От Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха, че има леко пострадали.
В близост до мястото на инцидента е преминавала линейка, която е спряла и екипът е прегледал участниците в катастрофата.
Нужда от болнична помощ не е имало.