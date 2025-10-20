НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски: Готов съм да се присъединя към срещата на Тръмп и Путин

          53
          152
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се включи в предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Будапеща, ако получи официална покана.

          „Ако получа покана за Будапеща, и ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата – или това, което наричат „шатъл дипломация“, при която президентът Тръмп разговаря с Путин, а след това с мен – тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски пред журналисти.

          - Реклама -

          По информация от Белия дом и Кремъл, Тръмп и Путин планират да се срещнат в унгарската столица в рамките на няколко седмици. Срещата се очаква да бъде опит за посредничество от страна на американския лидер, който настоява за мирно споразумение, целящо да сложи край на войната, продължаваща вече три години и половина след руската инвазия през 2022 г.

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се включи в предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Будапеща, ако получи официална покана.

          „Ако получа покана за Будапеща, и ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата – или това, което наричат „шатъл дипломация“, при която президентът Тръмп разговаря с Путин, а след това с мен – тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски пред журналисти.

          - Реклама -

          По информация от Белия дом и Кремъл, Тръмп и Путин планират да се срещнат в унгарската столица в рамките на няколко седмици. Срещата се очаква да бъде опит за посредничество от страна на американския лидер, който настоява за мирно споразумение, целящо да сложи край на войната, продължаваща вече три години и половина след руската инвазия през 2022 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          Златина Петкова -
          "Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването...
          Политика

          Вратовръзката, която каза повече от дипломатическа реплика

          Айлин Петкова -
          Защо министърът на отбраната на САЩ седна срещу Зеленски с цветовете на руското знаме? В политиката рядко може да се говори за случайности, особено когато...
          Политика

          Светът се разклаща – дипломатите ремонтират картината

          Айлин Петкова -
          Кадърът, който обиколи социалните мрежи тези дни – президент, посрещнат не от домакина на съответната страна, а от собственото си обслужващо звено – бе...

          53 КОМЕНТАРА

          1. Разкарай се Просяк, само знаеш да просиш. Като чели другите Държави, са ти длъжници оправяй се ,прекалено много проблеми се навлякоха заради вас.

          4. Предполагам може да бъде сервитьор или клоун на срещата, едва ли нормален човек го възприема за нещо повече от това🤡🤡🤡

          5. Този помяр, като го нарита Тръмп, бяга да се оплаква на Урсулите, Франсетата, Картофите-Deutschland и англо-саксите

          10. Като какъв? Президент с изтекъл отдавна мандат! Каквото и да казва, каквото и да прави, то е незаконно!

            • Димитър Димитров а не е ли нормалното. Всяка страна от войната да е представена?
              Еми по време на Берлински мирен договор България е нямала представител..

          15. Терориста не разбра че той и еврофашистите са в менюто и желае да седне на масата… Каква жалка карикатура

              • Марин Маринов От една година е нелегитимен президента на Украйна! Вместо да пишете злобни и злъчни коментари, вземете да се информирате. И да, колкото и да не ви харесва, Путин е легитимен, защото се проведоха избори в Русия! В Украйна по закон не се провеждат избори по време на военно положение, но управлението минава в ръцете на парламента.Колкото до желанието на Зеленски да присъства, Тръмп изрично подчерта, че срещата е двустранна. Само той и Путин.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions