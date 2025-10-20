Зеленски: Готов съм да се присъединя към срещата на Тръмп и Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се включи в предстоящата среща между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп в Будапеща, ако получи официална покана.

„Ако получа покана за Будапеща, и ако форматът е такъв, че да се срещнем тримата – или това, което наричат „шатъл дипломация“, при която президентът Тръмп разговаря с Путин, а след това с мен – тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски пред журналисти. - Реклама -

По информация от Белия дом и Кремъл, Тръмп и Путин планират да се срещнат в унгарската столица в рамките на няколко седмици. Срещата се очаква да бъде опит за посредничество от страна на американския лидер, който настоява за мирно споразумение, целящо да сложи край на войната, продължаваща вече три години и половина след руската инвазия през 2022 г.