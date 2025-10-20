НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Желязков: Имаме общи интереси с Унгария в области като инвестиции, транспорт и иновации

          България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с унгарския президент Тамаш Шуйок в Министерския съвет.

          „Наш общ интерес е да задълбочим двустранното икономическо сътрудничество, включително в стратегически области като инвестициите, транспорта, иновациите и високите технологии“, подчерта премиерът.

          Икономическо и търговско сътрудничество

          Желязков приветства развитието на двустранните търговско-икономически отношения и посочи, че е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар.

          Премиерът акцентира върху въвеждането на еврото в България, определяйки го като дългосрочна икономическа стъпка, която ще подобри инвестиционната среда и конкурентоспособността на страната.

          Подкрепа за Шенген и общи усилия за сигурност

          „Благодарим на унгарската страна за последователната подкрепа за присъединяването ни към Шенген“, заяви Желязков.

          Той отбеляза активната роля на България в охраната на външните граници на ЕС и сътрудничеството с Турция, довело до сериозен спад на миграционния натиск.

          Енергийно партньорство и регионална стабилност

          Двамата лидери обсъдиха партньорството в енергетиката, както и въпросите на регионалната сигурност. Сред темите бяха и предизвикателствата пред Централна и Източна Европа, както и европейската интеграция на Западните Балкани, която и двете страни определиха като стратегически приоритет.

          „За нас е най-важно войната да спре максимално бързо, на база на трайни и устойчиви решения“, подчерта премиерът, коментирайки предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща.

          Унгарската перспектива

          Президентът Тамаш Шуйок изрази висока оценка за двустранните отношения и посочи, че подкрепя присъединяването на България към еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

          „Икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа е от общ интерес. Спирането на войната в Украйна е необходимо условие за стабилността на целия континент“, заяви Шуйок.

