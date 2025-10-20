Желязков: Имаме общи интереси с Унгария в области като инвестиции, транспорт и иновации

България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с унгарския президент Тамаш Шуйок в Министерския съвет.
Икономическо и търговско сътрудничество
Желязков приветства развитието на двустранните търговско-икономически отношения и посочи, че е ключово да бъдат използвани всички възможности, които предоставя единният европейски пазар.
Премиерът акцентира върху въвеждането на еврото в България, определяйки го като дългосрочна икономическа стъпка, която ще подобри инвестиционната среда и конкурентоспособността на страната.
Подкрепа за Шенген и общи усилия за сигурност
Той отбеляза активната роля на България в охраната на външните граници на ЕС и сътрудничеството с Турция, довело до сериозен спад на миграционния натиск.
Енергийно партньорство и регионална стабилност
Двамата лидери обсъдиха партньорството в енергетиката, както и въпросите на регионалната сигурност. Сред темите бяха и предизвикателствата пред Централна и Източна Европа, както и европейската интеграция на Западните Балкани, която и двете страни определиха като стратегически приоритет.
Унгарската перспектива
Президентът Тамаш Шуйок изрази висока оценка за двустранните отношения и посочи, че подкрепя присъединяването на България към еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
