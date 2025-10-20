НА ЖИВО
          Зорница Илиева: На Европа ѝ е омръзнало да живее в мир и спокойствие

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и експерт по международни отношения Зорница Илиева разкритикува националните телевизии за липсата на отразяване на държавното посещение на унгарския президент в България, като отбеляза, че вместо това фокусът им е върху сензационни новини и вътрешни кризи.

          „Националните ТВ-програми, т.е. правилните ни медии, не обърнаха внимание на държавното посещение на унгарския президент у нас. Сигурно ги е срам да показват как президентът ни посреща колегата си от Будапеща с ‘Шкода’, която била на съпругата му. Не много нова, но добре изглеждаща,“ пише Илиева във „Фейсбук“.

          По думите ѝ, жителите на Пловдив и Смолян са посрещнали с аплодисменти държавните глави, които присъстваха на честванията по повод 100 години от рождението на унгарския поет Ласло Наги, почетен гражданин и приятел на България.

          „Гражданите ръкопляскат. Точно това не им се случвало да гледат и да се наслаждават. Чакат да спрат и парното в Президентството, както вече се шегуват във фейса,“ добавя тя иронично.

          Зорница Илиева: Арабският и мюсюлманският свят излезе много обединен от кризата в Газа Зорница Илиева: Арабският и мюсюлманският свят излезе много обединен от кризата в Газа

          „Така си живеем – трагедия след трагедия“

          Илиева остро описва състоянието на обществото и медиите, които според нея се фокусират върху скандали и трагедии, вместо върху важни държавни теми.

          „Вместо с държавни посещения денят на тези, които следят телевизиите, започна с убийство на 15-годишен младеж в МОЛ, поредна катастрофа и загинали млади хора, неразбории с боклука в ‘Люлин’ и ‘Красно село’… Така си живеем ние – трагедия след трагедия, потопени във вода или липсата ѝ, пожари, избиващи се деца и нефелни институции,“ пише журналистът.

          За международната сцена: „Европа се нахъсва за нова Кримска война“

          Експертът по международни отношения критикува европейската и българската външна политика, като отбелязва, че съседните страни действат стратегически, докато България стои встрани от геополитическите процеси.

          „Анкара осигурява четири самолета F-16 да придружават руския президент, Сърбия и тя с МИГ-29, Гърция мърмори, че и тя може да осигури коридор. А нашият вътрешен министър дава интервю в „Таймс“, че руснаците работели с мафиоти да наводняват Европа с мигранти,“ пише Илиева.

          Радев към унгарския президент: Убедете РСМ да промени конституцията си (ВИДЕО) Радев към унгарския президент: Убедете РСМ да промени конституцията си (ВИДЕО)

          „Европа се нахъсва за нова Кримска война, защото ѝ е омръзнало да живее в мир и спокойствие. Губи обширните пазари на Русия, лишава се от евтина руска газ, наблюдава срив на социалните си придобивки и фалити на фирмите си,“ допълва тя.

          „Изход? Не с тези лидери“

          В заключение Зорница Илиева изразява песимизъм за настоящото управление и политическа класа, но оставя врата отворена за надежда и разум.

          „А ние след нея – в пропастта на безвремието на нашето време. Изход? Е, не с тези лидери. А кой и как е въпрос не само на време, а и на трезви преценки и мъдри действия. Сагата продължава. Засега,“ завършва Илиева.

