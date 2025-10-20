Зорница Илиева: На Европа ѝ е омръзнало да живее в мир и спокойствие

Журналистът и експерт по международни отношения Зорница Илиева разкритикува националните телевизии за липсата на отразяване на държавното посещение на унгарския президент в България, като отбеляза, че вместо това фокусът им е върху сензационни новини и вътрешни кризи.
По думите ѝ, жителите на Пловдив и Смолян са посрещнали с аплодисменти държавните глави, които присъстваха на честванията по повод 100 години от рождението на унгарския поет Ласло Наги, почетен гражданин и приятел на България.
„Така си живеем – трагедия след трагедия“
Илиева остро описва състоянието на обществото и медиите, които според нея се фокусират върху скандали и трагедии, вместо върху важни държавни теми.
За международната сцена: „Европа се нахъсва за нова Кримска война“
Експертът по международни отношения критикува европейската и българската външна политика, като отбелязва, че съседните страни действат стратегически, докато България стои встрани от геополитическите процеси.
„Изход? Не с тези лидери“
В заключение Зорница Илиева изразява песимизъм за настоящото управление и политическа класа, но оставя врата отворена за надежда и разум.
За БОТАШ ли са го аплодирали Радев БОТАШ?
Или лъжат за аплодисментите, или са платени клакьори, или не са българи, а руснаци за да аплодират предател като Румен БОТАШ!
КАКВО ли да очакваш от тази русофилска “ коментаторка“, честа гостенка на тази русофилска телевизия!?.
То знаем ,че тя е Путинистка и мечтае да сме в орбитата на руската диктатура.
Зоя Делева само Путин ви е в устата!къде виждаш тук Путин?
Зоя Делева Всички е айде не Всички,ама 90 процента това мечтаем.
А на руZката продажна и3ме7 как пък не ви омръзна да се мъчите в гейропата бе деееева?
По-малоумна мисъл не съм чувал.
Руси Йовков ,, това
А е най -информираната и умна анализаторка , жалко ,че нямате представа
Anelia Tzvetkova, ами радвай се, че знаеш. За мен не е.
Anelia Tzvetkova Явно споделяш и идеите и
Нищо лошо! Ще сложим пак Берлинската стена и всеки с идеите си.
Руси Йовков за политич. неграмотният е малоумна мисъл..
Ватниче
Пък аз веднага ти повярвах… 😂😂