Зорница Илиева: На Европа ѝ е омръзнало да живее в мир и спокойствие

Журналистът и експерт по международни отношения Зорница Илиева разкритикува националните телевизии за липсата на отразяване на държавното посещение на унгарския президент в България, като отбеляза, че вместо това фокусът им е върху сензационни новини и вътрешни кризи.

„Националните ТВ-програми, т.е. правилните ни медии, не обърнаха внимание на държавното посещение на унгарския президент у нас. Сигурно ги е срам да показват как президентът ни посреща колегата си от Будапеща с ‘Шкода’, която била на съпругата му. Не много нова, но добре изглеждаща,“ пише Илиева във „Фейсбук“. - Реклама -

По думите ѝ, жителите на Пловдив и Смолян са посрещнали с аплодисменти държавните глави, които присъстваха на честванията по повод 100 години от рождението на унгарския поет Ласло Наги, почетен гражданин и приятел на България.

„Гражданите ръкопляскат. Точно това не им се случвало да гледат и да се наслаждават. Чакат да спрат и парното в Президентството, както вече се шегуват във фейса,“ добавя тя иронично.

„Така си живеем – трагедия след трагедия“

Илиева остро описва състоянието на обществото и медиите, които според нея се фокусират върху скандали и трагедии, вместо върху важни държавни теми.

„Вместо с държавни посещения денят на тези, които следят телевизиите, започна с убийство на 15-годишен младеж в МОЛ, поредна катастрофа и загинали млади хора, неразбории с боклука в ‘Люлин’ и ‘Красно село’… Така си живеем ние – трагедия след трагедия, потопени във вода или липсата ѝ, пожари, избиващи се деца и нефелни институции,“ пише журналистът.

За международната сцена: „Европа се нахъсва за нова Кримска война“

Експертът по международни отношения критикува европейската и българската външна политика, като отбелязва, че съседните страни действат стратегически, докато България стои встрани от геополитическите процеси.

„Анкара осигурява четири самолета F-16 да придружават руския президент, Сърбия и тя с МИГ-29, Гърция мърмори, че и тя може да осигури коридор. А нашият вътрешен министър дава интервю в „Таймс“, че руснаците работели с мафиоти да наводняват Европа с мигранти,“ пише Илиева.

„Европа се нахъсва за нова Кримска война, защото ѝ е омръзнало да живее в мир и спокойствие. Губи обширните пазари на Русия, лишава се от евтина руска газ, наблюдава срив на социалните си придобивки и фалити на фирмите си,“ допълва тя.

„Изход? Не с тези лидери“

В заключение Зорница Илиева изразява песимизъм за настоящото управление и политическа класа, но оставя врата отворена за надежда и разум.