Извънредно: 12-годишен ученик ранен с нож в училище от друго дете

12-годишно момче е ранено с нож в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от МВР.
От болницата потвърдиха, че момчето е без опасност за живота.
Според свидетели, инцидентът се е случил по време на игра между двама приятели. По техни думи 15-годишният ученик извадил нож и, докато си играел с него, неволно ранил по-малкия.
На мястото на инцидента пристигнаха полицейски екипи, а 15-годишното момче е задържано. Оръжието на посегателството – ножът, е намерен и иззет.
От Регионалното управление на образованието – София-град е разпоредена проверка по случая, а за учениците е осигурена допълнителна психологическа подкрепа.
