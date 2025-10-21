НА ЖИВО
          Извънредно: 12-годишен ученик ранен с нож в училище от друго дете

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          12-годишно момче е ранено с нож в 94-то Средно училище „Димитър Страшимиров“ в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщиха от МВР.

          „Сигналът е подаден около 10:00 ч. Пострадалото дете е с рана в областта на рамото и веднага е транспортирано в „Пирогов“ от екип на Спешна помощ“, уточняват от полицията.

          От болницата потвърдиха, че момчето е без опасност за живота.

          Според свидетели, инцидентът се е случил по време на игра между двама приятели. По техни думи 15-годишният ученик извадил нож и, докато си играел с него, неволно ранил по-малкия.

          „15-годишният на шега посяга към другия ученик. Ножове и остри предмети са забранени в 94 СУ. Няма вражда нито между семействата, нито между учениците. Ние реагирахме веднага – обадихме се на Спешна помощ, дойдоха и от Първо районно управление“, заяви директорът на училището Лидия Ярнева.

          На мястото на инцидента пристигнаха полицейски екипи, а 15-годишното момче е задържано. Оръжието на посегателството – ножът, е намерен и иззет.

          Директорът на училището посочи, че предстои Министерството на образованието да осигури металдетектор, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

          От Регионалното управление на образованието – София-град е разпоредена проверка по случая, а за учениците е осигурена допълнителна психологическа подкрепа.

