      вторник, 21.10.25
          Европа
Правосъдие

          21 години затвор за атентатора срещу словашкия премиер Роберт Фицо (ВИДЕО)

          Словашки съд осъди на 21 години лишаване от свобода поета Юрай Цинтула, който през 2024 г. простреля министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, съобщиха световните медии.

          72-годишният Цинтула беше признат за виновен по обвинение в тероризъм и ще изтърпява присъдата си в затвор с максимална сигурност.

          Според прокуратурата той е действал с мотива „да попречи на нормалното функциониране на правителството“.

          Адвокатът ще обжалва присъдата

          Защитникът на Цинтула, Намир Алясри, заяви след заседанието, че решението вероятно ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

          Фицо: Страх ме е заради медиите и опозицията Фицо: Страх ме е заради медиите и опозицията

          Как се стигна до атаката

          Покушението срещу Фицо стана на 15 май 2024 г. в централния словашки град Хандлова, след заседание на правителството.

          Когато премиерът излязъл на улицата, за да поздрави свои поддръжници, Цинтула стрелял четири пъти от близко разстояние, като сериозно ранил Фицо.
          Нападателят бил задържан на място и признал, че е стрелял с намерението да го рани, а не да го убие.

          Фицо се е разминал на милиметри със смъртта Фицо се е разминал на милиметри със смъртта

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Германският автомобилен гигант Vokswagen е на ръба на финансова криза

          Иван Христов -
          Германският автомобилен концерн Volkswagen се озова на ръба на финансова криза, пише BILD. Според представители на компанията, в момента тя се нуждае от 11 милиарда...
          Европа

          Павел Дуров за откраднатите от Лувъра скъпоценности: Знак за упадъка на Франция – ще ги откупя, за да ги даря на Лувъра в Абу...

          Иван Христов -
          Основателят на Telegram Павел Дуров обяви готовността си да откупи обратно бижутата, откраднати от Лувъра в Париж, и след това да ги дари на...
          Политика

          Часове след влизането в затвора: Саркози поиска да бъде освободен (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Бившият президент на Франция Никола Саркози е подал официална молба за освобождаване, само часове след като тази сутрин влезе в затвора „Санте“ в Париж,...

