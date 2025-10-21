21 години затвор за атентатора срещу словашкия премиер Роберт Фицо (ВИДЕО)

Словашки съд осъди на 21 години лишаване от свобода поета Юрай Цинтула, който през 2024 г. простреля министър-председателя на Словакия Роберт Фицо, съобщиха световните медии.

- Реклама -

72-годишният Цинтула беше признат за виновен по обвинение в тероризъм и ще изтърпява присъдата си в затвор с максимална сигурност.

Според прокуратурата той е действал с мотива „да попречи на нормалното функциониране на правителството“.

Адвокатът ще обжалва присъдата

Защитникът на Цинтула, Намир Алясри, заяви след заседанието, че решението вероятно ще бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

Как се стигна до атаката

Покушението срещу Фицо стана на 15 май 2024 г. в централния словашки град Хандлова, след заседание на правителството.

Когато премиерът излязъл на улицата, за да поздрави свои поддръжници, Цинтула стрелял четири пъти от близко разстояние, като сериозно ранил Фицо.

Нападателят бил задържан на място и признал, че е стрелял с намерението да го рани, а не да го убие.