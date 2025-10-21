НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Апелативният съд на САЩ разреши на Тръмп да изпрати Националната гвардия в Портланд

          Снимка: БГНЕС
          Апелативният съд на САЩ постанови, че президентът Доналд Тръмп има право да разположи части на Националната гвардия в Портланд, въпреки възраженията на губернатора на щата Орегон.

          „След като разгледахме протокола на този предварителен етап, стигаме до заключението, че е вероятно президентът законно е упражнил правомощията си“, заяви Деветият окръжен апелативен съд в решението си.

          Решението отваря пътя за разполагането на около 200 военнослужещи с цел охрана на федерални сгради в града.

          Мярката беше поискана от администрацията на Тръмп, след като протестиращи — някои облечени в животински костюми — възпрепятстваха прилагането на имиграционните закони в района.

          Портланд, заедно с Чикаго, се превърна в ново огнище на операции на федералните сили, след като подобни действия вече бяха предприети в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис.

          Според местни медии групи от маскирани, въоръжени мъже в немаркирани автомобили и бронирани превозни средства са атакували жилищни квартали и бизнеси, което предизвика вълна от протести и критики срещу действията на федералните сили.

