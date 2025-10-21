Архитекти алармират: Ще се застрои ли старата част на Велико Търново?

Регионалната структура на Камарата на архитектите в България (КАБ) във Велико Търново внесе официално възражение срещу проекта за План за регулация и застрояване на старата част на града, изготвен след повече от 15 години чакане.

- Реклама -

Местните архитекти определят документа като опасен за архитектурното наследство и предупреждават, че приемането му в сегашния вид ще доведе до „вандалско застрояване“ и надстрояване на старинни сгради, които придават уникалния облик на архитектурния резерват „Старо Търново“.

„Планът в този му вид застрашава историческата тъкан на града и нарушава статута му на архитектурен резерват“, посочват от регионалната колегия на КАБ.

Сериозни несъответствия и грешки

В позицията си архитектите изтъкват 10 основни възражения срещу проекта, сред които:

Неактуална основа – опорният план не отразява реалното състояние на сградите и не е съобразен с актуализирания Регистър на недвижимите културни ценности .

– опорният план не отразява реалното състояние на сградите и не е съобразен с актуализирания . Неточности в етажността и параметрите – установени са разминавания между плана за регулация, плана за застрояване и силуетните разработки , което поставя под съмнение неговата пригодност и вътрешна съгласуваност .

– установени са , което поставя под съмнение неговата . Сбъркани граници на имоти – констатирани са грешки в кадастъра, които могат да доведат до хаос при прилагането на документа.

Проблеми с транспортните решения

Особено остро е критикувано транспортното решение в плана, което предвижда автомобилна улица по поречието на р. Янтра — в зона, попадаща в защитена местност.

„Това противоречи на принципите за устойчиво градско развитие и лишава града от възможност за създаване на рекреационни и пешеходни пространства, каквито са характерни за съвременните европейски градове“, подчертават от КАБ – Велико Търново.

Исторически контекст

Проектът е възложен още през 2010 г. на ТПО „Варна“, но първоначалният му вариант е бил отхвърлен от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

През годините екипът на разработката е сменян многократно, а настоящият вариант е изготвен под ръководството на проф. д-р Иван Никифоров с участието на над 20 експерти.

Подпис и адресат

Официалното възражение е подписано от арх. Пламен Пенев, председател на Регионалната колегия на КАБ – Велико Търново, и е внесено на 17 октомври 2025 г.

Документът е изпратен и до кмета на града инж. д-р Даниел Панов, от когото се очаква становище и реакция по направените възражения.