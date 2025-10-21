НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Архитекти алармират: Ще се застрои ли старата част на Велико Търново?

          0
          34
          Снимка: Община Велико Търново
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Регионалната структура на Камарата на архитектите в България (КАБ) във Велико Търново внесе официално възражение срещу проекта за План за регулация и застрояване на старата част на града, изготвен след повече от 15 години чакане.

          - Реклама -

          Местните архитекти определят документа като опасен за архитектурното наследство и предупреждават, че приемането му в сегашния вид ще доведе до „вандалско застрояване“ и надстрояване на старинни сгради, които придават уникалния облик на архитектурния резерват „Старо Търново“.

          „Планът в този му вид застрашава историческата тъкан на града и нарушава статута му на архитектурен резерват“, посочват от регионалната колегия на КАБ.

          Сериозни несъответствия и грешки

          В позицията си архитектите изтъкват 10 основни възражения срещу проекта, сред които:

          • Неактуална основа – опорният план не отразява реалното състояние на сградите и не е съобразен с актуализирания Регистър на недвижимите културни ценности.
          • Неточности в етажността и параметрите – установени са разминавания между плана за регулация, плана за застрояване и силуетните разработки, което поставя под съмнение неговата пригодност и вътрешна съгласуваност.
          • Сбъркани граници на имоти – констатирани са грешки в кадастъра, които могат да доведат до хаос при прилагането на документа.

          Проблеми с транспортните решения

          Особено остро е критикувано транспортното решение в плана, което предвижда автомобилна улица по поречието на р. Янтра — в зона, попадаща в защитена местност.

          „Това противоречи на принципите за устойчиво градско развитие и лишава града от възможност за създаване на рекреационни и пешеходни пространства, каквито са характерни за съвременните европейски градове“, подчертават от КАБ – Велико Търново.

          Исторически контекст

          Проектът е възложен още през 2010 г. на ТПО „Варна“, но първоначалният му вариант е бил отхвърлен от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

          През годините екипът на разработката е сменян многократно, а настоящият вариант е изготвен под ръководството на проф. д-р Иван Никифоров с участието на над 20 експерти.

          Подпис и адресат

          Официалното възражение е подписано от арх. Пламен Пенев, председател на Регионалната колегия на КАБ – Велико Търново, и е внесено на 17 октомври 2025 г.

          Документът е изпратен и до кмета на града инж. д-р Даниел Панов, от когото се очаква становище и реакция по направените възражения.

          „Старата столица заслужава развитие, но не за сметка на своето културно наследство“, гласи заключението в писмото на архитектите.

          Регионалната структура на Камарата на архитектите в България (КАБ) във Велико Търново внесе официално възражение срещу проекта за План за регулация и застрояване на старата част на града, изготвен след повече от 15 години чакане.

          - Реклама -

          Местните архитекти определят документа като опасен за архитектурното наследство и предупреждават, че приемането му в сегашния вид ще доведе до „вандалско застрояване“ и надстрояване на старинни сгради, които придават уникалния облик на архитектурния резерват „Старо Търново“.

          „Планът в този му вид застрашава историческата тъкан на града и нарушава статута му на архитектурен резерват“, посочват от регионалната колегия на КАБ.

          Сериозни несъответствия и грешки

          В позицията си архитектите изтъкват 10 основни възражения срещу проекта, сред които:

          • Неактуална основа – опорният план не отразява реалното състояние на сградите и не е съобразен с актуализирания Регистър на недвижимите културни ценности.
          • Неточности в етажността и параметрите – установени са разминавания между плана за регулация, плана за застрояване и силуетните разработки, което поставя под съмнение неговата пригодност и вътрешна съгласуваност.
          • Сбъркани граници на имоти – констатирани са грешки в кадастъра, които могат да доведат до хаос при прилагането на документа.

          Проблеми с транспортните решения

          Особено остро е критикувано транспортното решение в плана, което предвижда автомобилна улица по поречието на р. Янтра — в зона, попадаща в защитена местност.

          „Това противоречи на принципите за устойчиво градско развитие и лишава града от възможност за създаване на рекреационни и пешеходни пространства, каквито са характерни за съвременните европейски градове“, подчертават от КАБ – Велико Търново.

          Исторически контекст

          Проектът е възложен още през 2010 г. на ТПО „Варна“, но първоначалният му вариант е бил отхвърлен от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).

          През годините екипът на разработката е сменян многократно, а настоящият вариант е изготвен под ръководството на проф. д-р Иван Никифоров с участието на над 20 експерти.

          Подпис и адресат

          Официалното възражение е подписано от арх. Пламен Пенев, председател на Регионалната колегия на КАБ – Велико Търново, и е внесено на 17 октомври 2025 г.

          Документът е изпратен и до кмета на града инж. д-р Даниел Панов, от когото се очаква становище и реакция по направените възражения.

          „Старата столица заслужава развитие, но не за сметка на своето културно наследство“, гласи заключението в писмото на архитектите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Тежка катастрофа край Стрелча, има загинал и ранени

          Никола Павлов -
          39-годишен мъж от Стрелча е загинал при тежък пътен инцидент между два автомобила на пътя между Стрелча и село Кръстевич, съобщиха от полицията. Сигналът за...
          Политика

          Допълнителни 74 млн. лв. за модернизация на НАП и Агенция „Митници“

          Георги Петров -
          Правителството одобри допълнителен финансов ресурс от 74 083 516 лева за Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“. Средствата ще бъдат използвани за...
          Политика

          Мистерия: Зафиров и Делян Добрев си тръгнаха от коалиционния съвет, без да кажат нищо

          Никола Павлов -
          Часове след началото на заседанието на Съвета за съвместно управление (ССУ) няма официална информация как протичат разговорите между коалиционните партньори, които заседават при закрити...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions