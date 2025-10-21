НА ЖИВО
          Арсенал разби Атлетико (Мадрид) за едно полувреме

          "Артилеристите" с лекция по испанския тим

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Арсенал прегази Атлетико (Мадрид) с категоричното 4:0 в двубой от основната фаза на Шампионската лига, игран на стадион „Емирейтс“ в Лондон.

          След равностойно първо полувреме, „артилеристите“ взеха нещата в свои ръце след почивката. Габриел Магаляеш откри резултата в 57-ата минута след отлично центриране на Деклан Райс. Само седем минути по-късно Габриел Мартинели удвои аванса, възползвайки се от подаване на младия Майлс Люис-Скели.

          Новото попълнение Виктор Гьокереш се включи ударно и се разписа в 67-ата минута, а три минути след това шведът оформи крайния резултат 4:0, след като този път Магаляеш му върна жеста с асистенция.

          Арсенал е с пълен актив от 9 точки и оглавява групата си. Атлетико от своя страна е с едва 3 точки.

