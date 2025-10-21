Барса загря за Реал (Мадрид) с голова фиеста

Барселона записа впечатляваща победа с 6:1 над Олимпиакос в двубой от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига, игран на олимпийския стадион „Луис Компанис“.

Още в седмата минута Фермин Лопес откри резултата, а малко преди почивката той отново бе точен след отлично подаване на новия голям талант на „Ла Масия“ Педро Фернандес. Олимпиакос върна интригата в 54-ата минута чрез гол на Аюб Ел Кааби от дузпа, но само три минути по-късно Сантяго Есе получи втори жълт картон и остави гърците с човек по-малко.

Барса се възползва мигновено от численото си предимство. Ламин Ямал покачи на 3:1 от дузпа в 68-ата минута, а шест минути по-късно Маркъс Рашфорд направи резултата 4:1 след подаване на Алехандро Балде. Фермин Лопес оформи хеттрика си в 76-ата минута с асистенция от младия Руни Барджи, а само три по-късно Рашфорд фиксира крайното 6:1 след пас от Педри.

С този убедителен успех Барселона се изкачва на трето място в групата с 6 точки, докато Олимпиакос остава на дъното с едва една.

Каталунците вече насочват поглед към уикенда, когато в неделя от 17:15 ч. българско време ги очаква голямото дерби на Испания и планетата – гостуването на Реал (Мадрид) в столицата. Междувременно „белите“ ще посрещнат Ювентус в предстоящия си европейски двубой утре.