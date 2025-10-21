Белият дом: Няма планове за среща между Тръмп и Путин

Американският президент Доналд Тръмп няма непосредствени планове да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви представител на администрацията на Вашингтон, цитиран от АФП.
Изявлението идва само няколко дни след като Тръмп обяви, че двамата лидери ще се срещнат „в рамките на две седмици“ в Будапеща — твърдение, което очевидно не се потвърждава от Белия дом.
Предполагаемата среща трябваше да бъде първата директна среща между Тръмп и Путин след изборите в САЩ. Източници от Вашингтон обаче посочват, че все още няма потвърден график или конкретна дата, а дипломатическите канали между двете страни продължават да обсъждат възможността за бъдещ диалог.
От Кремъл засега не са направили официален коментар относно твърденията за среща в унгарската столица.
