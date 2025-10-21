Белият дом: Няма планове за среща между Тръмп и Путин

НА ЖИВО
          Снимка: Getty Images
          Американският президент Доналд Тръмп няма непосредствени планове да се срещне с руския президент Владимир Путин, заяви представител на администрацията на Вашингтон, цитиран от АФП.

          „Няма планове президентът Тръмп да се срещне с президент Путин в близко бъдеще“, уточни официалният източник, пожелал анонимност.

          Изявлението идва само няколко дни след като Тръмп обяви, че двамата лидери ще се срещнат „в рамките на две седмици“ в Будапеща — твърдение, което очевидно не се потвърждава от Белия дом.

          Предполагаемата среща трябваше да бъде първата директна среща между Тръмп и Путин след изборите в САЩ. Източници от Вашингтон обаче посочват, че все още няма потвърден график или конкретна дата, а дипломатическите канали между двете страни продължават да обсъждат възможността за бъдещ диалог.

          От Кремъл засега не са направили официален коментар относно твърденията за среща в унгарската столица.

