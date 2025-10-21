НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          БФС реши: Засега Спартак Варна и Пирин Благоевград остават в професионалния футбол

          "Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, гласи съобщението от централата

          1
          55
          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) са представили нужните документи за оцеляването си. Според последната информация – клубовете нямат задължения към персонала и НАП. Това означава, че двата тима ще успеят да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от Първа и Втора лига. 

          - Реклама -

          „Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

          Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, гласи съобщението от централата. 

          Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) са представили нужните документи за оцеляването си. Според последната информация – клубовете нямат задължения към персонала и НАП. Това означава, че двата тима ще успеят да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от Първа и Втора лига. 

          - Реклама -

          „Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

          Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, гласи съобщението от централата. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Спартак Варна поиска помощ от Бойко Борисов

          Николай Минчев -
          Ръководството на Спартак Варна излезе с официална информация по въпроса с лиценза на представителния отбор. „Соколите“ отчетоха, че са събрали над 300 000 лв,...
          Баскетбол

          Жалко! Зрителите в България няма да могат да видят Александър Везенков в действие

          Николай Минчев -
          Ръководството на Апоел Тел Авив обяви, че скоро ще се завърне в Израел и така ще приключи периода на отбора на българска земя. Във...
          Футбол

          Пълно мълчание по казуса „Вуцов“ след срещата в БФС

          Николай Минчев -
          Приключи срещата между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и ръководството на Левски по случая "Светослав Вуцов" в Бояна.  Както е известно, 23-годишният вратар...

          1 коментар

          1. Я Гонзо седмокласнико па некой му е пьдсказал , неграмотник махай се ,докато не си се умазал , срещу Левски не ритай ,парите що ти дават нема ти покрият мизерния живот що те чака ,резаните ще те нагласят ,Левски те направи човек

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions