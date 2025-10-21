БФС реши: Засега Спартак Варна и Пирин Благоевград остават в професионалния футбол

Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) са представили нужните документи за оцеляването си. Според последната информация – клубовете нямат задължения към персонала и НАП. Това означава, че двата тима ще успеят да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от Първа и Втора лига.
- Реклама -
„Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.
Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, гласи съобщението от централата.
Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че Спартак (Варна) и Пирин (Благоевград) са представили нужните документи за оцеляването си. Според последната информация – клубовете нямат задължения към персонала и НАП. Това означава, че двата тима ще успеят да спасят лиценза си и няма да бъдат извадени от Първа и Втора лига.
- Реклама -
„Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.
Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, гласи съобщението от централата.
Я Гонзо седмокласнико па некой му е пьдсказал , неграмотник махай се ,докато не си се умазал , срещу Левски не ритай ,парите що ти дават нема ти покрият мизерния живот що те чака ,резаните ще те нагласят ,Левски те направи човек