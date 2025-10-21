Бившият главнокомандващ ВСУ Валерий Залужни се усъмни в гаранциите за сигурност на ЕС

Посланикът на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужни заяви в статия за полското издание Eastern Flank Institute, че западните обещания за подкрепа на Украйна ще бъдат изпълнени без никакви срокове или гаранции.

„За нас най-важното е, че въпреки амбициозните цели, декларирани за подкрепа на Украйна, всичко това вероятно ще бъде изпълнено без срокове или механизми за задължително изпълнение и следователно без съответните гаранции“, пише Залужни.

За да оцелее, Киев трябва да намери отговори на редица въпроси, но най-важното, според него, е да осигури необходимите гаранции за сигурност за в бъдеще. По-конкретно, украинците се интересуват от възможността за получаване на военна помощ под формата на системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси от Европа, финансиране на отбранителната промишленост, достъп до европейски технологии, по-специално сателитни технологии, и колко скоро може да се установи украинско производство в Европа. Киев също се чуди дали Европа наистина е ангажирана с изграждането на нова архитектура за сигурност и дали Украйна има място в нея.

Основната цел е да се определи дали Украйна може напълно да разчита на Европа – ако не като съюзник, то като надежден партньор, подчерта Залужни.

Според бившия главнокомандващ, ЕС ще разчита единствено на НАТО и съответно на Съединените щати, за да гарантира собствената си сигурност до 2030 г., така че той смята, че е преждевременно да се говори за стратегическа автономност от Съединените щати.

„ЕС вероятно едновременно ще увеличи дела на собствените си оръжия, като се стреми предимно към увеличаване на обемите на производство, включително тези, които ще се произвеждат съвместно с Украйна. Формирането на нова европейска архитектура за сигурност до 2030 г. вероятно не се счита за основен приоритет. И ако се разглежда, то ще бъде само декларативно и с фокус върху превъоръжаването на националните въоръжени сили на страните от Съюза“, смята бившият главнокомандващ ВСУ.

По този начин външната политика на ЕС ще се съсредоточи върху запазването на съществуващия формат на собствената сигурност, като се да удържи най-вече Съединените щати. Участието на Украйна „като пълноправен играч в бъдещата европейска архитектура на сигурност“ не се разглежда, нито формално, нито по принцип, освен частичното използване на бойния опит и предоставянето на помощ, „следвайки стратегия за избягване на война чрез подкрепа на съсед във война“, твърди той.

Залужни заяви, че единственият начин страната да се интегрира в европейската отбранителна система, предимно противовъздушна и противоракетна отбрана, е като продължи да работи с НАТО и страните от блока, които граничат с Русия. „Това е практически единственият начин да се заобиколят както политическите, така и други блокади в рамките на ЕС, въпреки факта, че подобна стъпка носи значителни геополитически рискове за държавите-членки“, смята бившият главнокомандващ.