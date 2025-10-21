НА ЖИВО
          Политика

          Цахи Ханегби обяви, че е уволнен от Бенямин Нетаняху – ОБНОВЕНА

          Снимка: AVSHALOM SASSONI / FLASH90
          Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху освободи съветника си по националната сигурност Цахи Ханегби, потвърди самият Ханегби в изявление, цитирано от АФП.

          „Премиерът Нетаняху ме информира днес за намерението си да назначи нов шеф на Националния съвет за сигурност. Мандатът ми приключва днес“, заяви Ханегби.

          Бившият депутат от партията „Ликуд“ и многократен министър подчерта, че „ужасният провал от 7 октомври“, когато Хамас извърши безпрецедентна атака срещу Израел, трябва да бъде предмет на задълбочено разследване, за да се възстанови разклатеното доверие в системата за сигурност.

          „В този провал имам участие и съм убеден, че трябва да бъдат извлечени поуки, за да не се повтори подобна трагедия“, посочи още той.

          Две години след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, правителството на Нетаняху все още не е създало национална комисия за разследване на причините за пробива в сигурността. Опозицията обвинява премиера, че умишлено забавя създаването на такава комисия.

          В изявление на кабинета на министър-председателя се посочва, че Нетаняху благодари на Ханегби за службата му като председател на Националния съвет за сигурност през последните три години и му пожелава успех в бъдеще.

          Ханегби беше назначен на поста в началото на 2023 г. От началото на войната в Газа Нетаняху вече уволни министъра на отбраната Йоав Галънт и шефа на вътрешната сигурност (Шин Бет) Ронен Бар, на фона на дълбоки разногласия в правителството.

          В момента в Газа е в сила крехко примирие.

