Цахи Ханегби обяви, че е уволнен от Бенямин Нетаняху – ОБНОВЕНА

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху освободи съветника си по националната сигурност Цахи Ханегби, потвърди самият Ханегби в изявление, цитирано от АФП.

„Премиерът Нетаняху ме информира днес за намерението си да назначи нов шеф на Националния съвет за сигурност. Мандатът ми приключва днес“, заяви Ханегби. - Реклама -

Бившият депутат от партията „Ликуд“ и многократен министър подчерта, че „ужасният провал от 7 октомври“, когато Хамас извърши безпрецедентна атака срещу Израел, трябва да бъде предмет на задълбочено разследване, за да се възстанови разклатеното доверие в системата за сигурност.

„В този провал имам участие и съм убеден, че трябва да бъдат извлечени поуки, за да не се повтори подобна трагедия“, посочи още той.

Две години след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 г., която предизвика войната в Газа, правителството на Нетаняху все още не е създало национална комисия за разследване на причините за пробива в сигурността. Опозицията обвинява премиера, че умишлено забавя създаването на такава комисия.

В изявление на кабинета на министър-председателя се посочва, че Нетаняху благодари на Ханегби за службата му като председател на Националния съвет за сигурност през последните три години и му пожелава успех в бъдеще.

Ханегби беше назначен на поста в началото на 2023 г. От началото на войната в Газа Нетаняху вече уволни министъра на отбраната Йоав Галънт и шефа на вътрешната сигурност (Шин Бет) Ронен Бар, на фона на дълбоки разногласия в правителството.

В момента в Газа е в сила крехко примирие.