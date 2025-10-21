НА ЖИВО
          Европа

          Часове след влизането в затвора: Саркози поиска да бъде освободен (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият президент на Франция Никола Саркози е подал официална молба за освобождаване, само часове след като тази сутрин влезе в затвора „Санте“ в Париж, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

          Адвокатът на Саркози, Кристоф Ингрен, нарече задържането на клиента си „позор“, подчертавайки, че е подготвена правна процедура за условно освобождаване.

          „Влизането на Никола Саркози в затвора е позор за френската правосъдна система“, заяви Ингрен.

          Присъдата срещу Саркози

          На 25 септември бившият държавен глава бе признат за виновен в престъпен заговор по делото за незаконно финансиране на президентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи.

          Саркози влезе в затвора (ВИДЕО) Саркози влезе в затвора (ВИДЕО)

          Саркози беше осъден на пет години лишаване от свобода, като част от присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест или с електронна гривна, в зависимост от решението на съда.

          Следващи стъпки

          Френският съд разполага с до два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаване.

          До окончателното решение Саркози остава в затвора „Санте“, където е настанен в отделение с повишена степен на сигурност.

          Саркози с първи думи след присъдата Саркози с първи думи след присъдата

