Часове след влизането в затвора: Саркози поиска да бъде освободен (ВИДЕО)

Бившият президент на Франция Никола Саркози е подал официална молба за освобождаване, само часове след като тази сутрин влезе в затвора „Санте“ в Париж, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
Адвокатът на Саркози, Кристоф Ингрен, нарече задържането на клиента си „позор“, подчертавайки, че е подготвена правна процедура за условно освобождаване.
Присъдата срещу Саркози
На 25 септември бившият държавен глава бе признат за виновен в престъпен заговор по делото за незаконно финансиране на президентската му кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи.
Саркози беше осъден на пет години лишаване от свобода, като част от присъдата може да бъде изтърпяна под домашен арест или с електронна гривна, в зависимост от решението на съда.
Следващи стъпки
Френският съд разполага с до два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаване.
До окончателното решение Саркози остава в затвора „Санте“, където е настанен в отделение с повишена степен на сигурност.
Амнистийка ще му даде Макрон.
А българските 240 кога??
Ми стига толкова 🤣
Га иеди кифтета на афанта ни рива
Той и жена му освободиха нашите медицински сестри от Либия
Тихомир Борисов нашите сестри станаха заложници на неговата политика и на тогавашната администрация на белия дом
Malin Vasilev но си поправи грешката ако е имало такава без да съм му фен