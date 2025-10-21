НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Война

          Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

          Снимка: Image from open sources
          Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирани от АФП.

          „Днес врагът атакува Новгород-Сиверски с ударни дронове. Според предварителна информация, четирима души са загинали, а още 10 са ранени, сред които и 10-годишно дете“, се казва в официалното съобщение, публикувано в Telegram.

          Спасителните екипи продължават работа на място, като се извършва разчистване на разрушени сгради и търсене на пострадали под отломките.

          Област Чернигов, която граничи с Русия и Беларус, е честа цел на руски удари с дронове и ракети от началото на войната.

          

