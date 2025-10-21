Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирани от АФП.
Спасителните екипи продължават работа на място, като се извършва разчистване на разрушени сгради и търсене на пострадали под отломките.
Област Чернигов, която граничи с Русия и Беларус, е честа цел на руски удари с дронове и ракети от началото на войната.
Руска атака с дронове срещу града Новгород-Сиверски в северната украинска област Чернигов отне живота на четирима души, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, цитирани от АФП.
Спасителните екипи продължават работа на място, като се извършва разчистване на разрушени сгради и търсене на пострадали под отломките.
Област Чернигов, която граничи с Русия и Беларус, е честа цел на руски удари с дронове и ракети от началото на войната.