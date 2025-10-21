НА ЖИВО
          Д-р Теодора Личева: Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално

          „Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално.“

          Това каза преподавателят по национална и международна сигурност д-р Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Д-р Личева изрази недоумението си от реакцията на директорката на столичното училище, в което днес едно дете наръга друго с нож. Тя обясни, че не разбира как тази жена може да определи ситуацията като шега.

          „Сега тази директорка ще трябва да пише доста обяснения, а те бягат от това“, каза още гостенката.

          Експертът по национална и международна сигурност коментира и темата за заплахите в Интернет. Тя посочи, че родителите би следвало да ограничават времето, което деца прекарват пред екраните.

          „Родителят трябва да говори с детето. Има случаи на кибертормоз, при които е важно малолетните да могат да споделят с близките възрастни. Трябва да се проверяват и телефони и чатове на подрастващите“, посочи още гостенката.

          6 КОМЕНТАРА

          3. За парламентарното насилие ли говори? Несравнимо по мащаб и първопричина за всички станали насилия? Една шайка от престъпни вождове решават еднолично как да живеят всички останали? Що е то? Насилие? @фирканско племе с вождове? Ф@шизъм? Диктатура? Тоталитаризъм? Тероризъм / от терор/? Мракобесие? Криминални понятия? Върховно престъпление?

            „Общество“ „Община“, произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува! Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото „?

            Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация.
            Държавен служител “ произлиза от ,,служба “ ,,служа “ ,,слуга “ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд “ ,,управник “ който решава еднолично как да живеят всички останали!
            Държава “ от ,,държа“, в самата дума е заложено. Та какво държим ние от общите ни активи след като някой си вожд еднолично се разпорежда с тях? Държим дълговете и задълженията с които са ни загробили!

