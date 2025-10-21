Д-р Теодора Личева: Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално

„Провалили сме се като общество, щом приемаме насилието за нормално.“

Това каза преподавателят по национална и международна сигурност д-р Теодора Личева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Д-р Личева изрази недоумението си от реакцията на директорката на столичното училище, в което днес едно дете наръга друго с нож. Тя обясни, че не разбира как тази жена може да определи ситуацията като шега.

„Сега тази директорка ще трябва да пише доста обяснения, а те бягат от това“, каза още гостенката.

Експертът по национална и международна сигурност коментира и темата за заплахите в Интернет. Тя посочи, че родителите би следвало да ограничават времето, което деца прекарват пред екраните.