НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Допълнителни 74 млн. лв. за модернизация на НАП и Агенция „Митници“

          2
          75
          Снимка: Десислава Кулелиева / БНТ
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Правителството одобри допълнителен финансов ресурс от 74 083 516 лева за Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“. Средствата ще бъдат използвани за модернизация, стратегически инвестиционни проекти и развитие на електронното управление, съобщиха от Министерството на финансите.

          „Тези средства са от изключителна важност за двете приходни администрации и са приоритетни за осигуряване на ефективен контрол и събираемост на приходите“, посочиха от ведомството.

          - Реклама -

          Финансирането се осигурява чрез вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на Министерството на финансите и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ за 2025 г., без това да води до допълнително натоварване на държавния бюджет.

          Средствата ще подпомогнат дейностите по въвеждането на еврото в България, както и засилването на контрола върху движението на стоки и товари през държавната граница, за да се предотвратяват рискове за сигурността и икономическата стабилност.

          С постановлението кабинетът увеличи и максималния размер на ангажиментите за разходи на Министерството на финансите с 10,7 млн. лева, които ще бъдат насочени към проекти в областта на дигитализацията, информационните технологии и охраната на гранично-контролно-пропускателните пунктове.

          „Инвестициите в електронното управление са ключови за модернизирането на приходните администрации и за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса“, подчертават още от Министерството на финансите.

          Правителството одобри допълнителен финансов ресурс от 74 083 516 лева за Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“. Средствата ще бъдат използвани за модернизация, стратегически инвестиционни проекти и развитие на електронното управление, съобщиха от Министерството на финансите.

          „Тези средства са от изключителна важност за двете приходни администрации и са приоритетни за осигуряване на ефективен контрол и събираемост на приходите“, посочиха от ведомството.

          - Реклама -

          Финансирането се осигурява чрез вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на Министерството на финансите и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ за 2025 г., без това да води до допълнително натоварване на държавния бюджет.

          Средствата ще подпомогнат дейностите по въвеждането на еврото в България, както и засилването на контрола върху движението на стоки и товари през държавната граница, за да се предотвратяват рискове за сигурността и икономическата стабилност.

          С постановлението кабинетът увеличи и максималния размер на ангажиментите за разходи на Министерството на финансите с 10,7 млн. лева, които ще бъдат насочени към проекти в областта на дигитализацията, информационните технологии и охраната на гранично-контролно-пропускателните пунктове.

          „Инвестициите в електронното управление са ключови за модернизирането на приходните администрации и за по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса“, подчертават още от Министерството на финансите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Доц. д-р Борислав Арнаудов: Ако изберете катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ ще имате 100% реализация

          Златина Петкова -
          "Имаме бивши студенти, които сега са зам.-министри, както и собственици и управители на компании, свързани с транспорта и енергетиката." Това каза преподавателят в катедра "Икономика...
          Култура

          Стилиян Иванов: Хората все повече разбират, че само паницата с лещата няма да ги направи щастливи

          Златина Петкова -
          "Исках да покажа един малко по-различен Спартак." Това каза режисьорът Стилиян Иванов, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев. Иванов, който представи...
          Футбол

          Спартак Варна поиска помощ от Бойко Борисов

          Николай Минчев -
          Ръководството на Спартак Варна излезе с официална информация по въпроса с лиценза на представителния отбор. „Соколите“ отчетоха, че са събрали над 300 000 лв,...

          2 КОМЕНТАРА

          2. Обновяване за корумпираните еничари. Всичкото предатели и престъпници с ъпгрейд. ОПГ МВР, ОПГ МИТНИЦИ и тн. За детски болници, линейни и тн. е няма на боклука в политиката това не му е приоритет.
            Абе кога ще изринем тея предатели или си ги харесвате ?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions