Допълнителни 74 млн. лв. за модернизация на НАП и Агенция „Митници“

Правителството одобри допълнителен финансов ресурс от 74 083 516 лева за Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“. Средствата ще бъдат използвани за модернизация, стратегически инвестиционни проекти и развитие на електронното управление, съобщиха от Министерството на финансите.

„Тези средства са от изключителна важност за двете приходни администрации и са приоритетни за осигуряване на ефективен контрол и събираемост на приходите", посочиха от ведомството.

Финансирането се осигурява чрез вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на Министерството на финансите и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ за 2025 г., без това да води до допълнително натоварване на държавния бюджет.

Средствата ще подпомогнат дейностите по въвеждането на еврото в България, както и засилването на контрола върху движението на стоки и товари през държавната граница, за да се предотвратяват рискове за сигурността и икономическата стабилност.

С постановлението кабинетът увеличи и максималния размер на ангажиментите за разходи на Министерството на финансите с 10,7 млн. лева, които ще бъдат насочени към проекти в областта на дигитализацията, информационните технологии и охраната на гранично-контролно-пропускателните пунктове.