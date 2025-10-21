НА ЖИВО
          Доц. д-р Борислав Арнаудов: Ако изберете катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" ще имате 100% реализация

          „Имаме бивши студенти, които сега са зам.-министри, както и собственици и управители на компании, свързани с транспорта и енергетиката.“

          Това каза преподавателят в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС доц. д-р Борислав Арнаудов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Доцент Арнаудов обясни, че в катедрата много се набляга на практиката в обучението. Той посочи, че често представители на бизнеса идват в университета за среща със студенти, което пък помага на младите хора да преценят накъде да поемат след завършването си.

          Преподавателят коментира темата за увеличаването на скоростта на придвижване на влаковете. Гостът обясни, че проблемът с невъзможността да се вдига по-висока скорост е свързан с лошата инфраструктура.

          Доцент Арнаудов обясни, че в катедрата много се набляга на практиката в обучението. Той посочи, че често представители на бизнеса идват в университета за среща със студенти, което пък помага на младите хора да преценят накъде да поемат след завършването си.

          Преподавателят коментира темата за увеличаването на скоростта на придвижване на влаковете. Гостът обясни, че проблемът с невъзможността да се вдига по-висока скорост е свързан с лошата инфраструктура.

