Джей Ди Ванс: Много съм оптимистичен, че примирието в Газа ще се запази

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс изрази увереност, че примирието в Газа ще продължи, въпреки напрежението и обвиненията в нарушения от двете страни. По време на посещението си в Израел, Ванс заяви, че е „много оптимистично настроен“ за поддържането на споразумението, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
Примирието, влязло в сила на 10 октомври, е третото за последните две години конфликт. На 13 октомври Хамас освободи 20 живи заложници, но върна само 13 тела от убитите, като се позова на трудности при намирането на останалите в разрушените райони.
Ислямистката организация заяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама заложници.
Президентът Доналд Тръмп от своя страна предупреди в Truth Social, че ако Хамас наруши споразумението, ще бъде „унищожен бързо, ужасно и брутално“.
По време на визитата си Ванс трябва да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, докато Стив Уиткоф и Джаред Кушнер — пратеници на Тръмп — вече са в Израел.
От страната на Хамас главният преговарящ Халил ал-Хайя заяви от Кайро, че движението е решено да спази споразумението:
След последните кървави сблъсъци, в които Гражданската отбрана в Газа съобщи за 45 загинали, а израелската армия изрази съжаление за смъртта на двама войници, споразумението изглеждаше застрашено.
Според плана на президента Тръмп, следващата стъпка включва постепенно изтегляне на Израел от Газа и пълно разоръжаване на Хамас, като групировката няма да има роля в бъдещото управление на територията.
Анализаторът Майрав Зонсзин от International Crisis Group коментира, че „единственото, което в момента възпира Израел от по-мащабна офанзива, е президентът Тръмп“.
Междувременно Световната програма по прехрана призова за спешно отваряне на всички контролно-пропускателни пунктове за доставка на хуманитарна помощ, подчертавайки, че поддържането на примирието е жизненоважно за спасяването на човешки животи в Газа.