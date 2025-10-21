Джей Ди Ванс: Много съм оптимистичен, че примирието в Газа ще се запази

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс изрази увереност, че примирието в Газа ще продължи, въпреки напрежението и обвиненията в нарушения от двете страни. По време на посещението си в Израел, Ванс заяви, че е „много оптимистично настроен“ за поддържането на споразумението, посредничено от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Това, което видяхме през изминалата седмица, ме кара да съм много оптимистичен, че примирието ще продължи. Всеки път, когато има акт на насилие, се казва: „Това е краят". Но това не е краят", заяви Ванс в Кирят Гат, близо до обсадената ивицата Газа.

Примирието, влязло в сила на 10 октомври, е третото за последните две години конфликт. На 13 октомври Хамас освободи 20 живи заложници, но върна само 13 тела от убитите, като се позова на трудности при намирането на останалите в разрушените райони.

Ислямистката организация заяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама заложници.

Президентът Доналд Тръмп от своя страна предупреди в Truth Social, че ако Хамас наруши споразумението, ще бъде „унищожен бързо, ужасно и брутално“.

По време на визитата си Ванс трябва да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, докато Стив Уиткоф и Джаред Кушнер — пратеници на Тръмп — вече са в Израел.

От страната на Хамас главният преговарящ Халил ал-Хайя заяви от Кайро, че движението е решено да спази споразумението:

„Нашата воля да спазим примирието е силна. Решени сме да върнем телата на всички задържани лица, въпреки трудностите при изваждането им“.

След последните кървави сблъсъци, в които Гражданската отбрана в Газа съобщи за 45 загинали, а израелската армия изрази съжаление за смъртта на двама войници, споразумението изглеждаше застрашено.

Според плана на президента Тръмп, следващата стъпка включва постепенно изтегляне на Израел от Газа и пълно разоръжаване на Хамас, като групировката няма да има роля в бъдещото управление на територията.

„Хамас трябва да се съобрази със споразумението и ако не го направи, ще последват тежки последици. Но няма да поставяме конкретен краен срок — това са трудни неща“, добави Ванс.

Анализаторът Майрав Зонсзин от International Crisis Group коментира, че „единственото, което в момента възпира Израел от по-мащабна офанзива, е президентът Тръмп“.

Междувременно Световната програма по прехрана призова за спешно отваряне на всички контролно-пропускателни пунктове за доставка на хуманитарна помощ, подчертавайки, че поддържането на примирието е жизненоважно за спасяването на човешки животи в Газа.