Джей Ди Ванс в Израел за укрепване на примирието в Газа

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс кацна в Израел с мисия да подкрепи крехкото примирие в Газа, постигнато с посредничеството на Съединените щати, съобщи АФП.
Очаква се Ванс да проведе срещи с водещи американски пратеници за Близкия изток и военни експерти, които следят за спазването на примирието, още на 21 октомври.
Според израелски медии, на 22 октомври вицепрезидентът ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху и други израелски лидери в Йерусалим.
