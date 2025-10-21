Джей Ди Ванс в Израел за укрепване на примирието в Газа

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс кацна в Израел с мисия да подкрепи крехкото примирие в Газа, постигнато с посредничеството на Съединените щати, съобщи АФП.

„Добре дошъл в Израел, вицепрезидент Ванс“, публикува израелското външно министерство в социалните мрежи, като сподели и снимка на Ванс и съпругата му, които слизат от самолета.

„Заедно – Обетованата земя и Земята на свободните – можем да осигурим по-добро бъдеще, включително освобождаването на останалите 15 заложници", се посочва още в изявлението на ведомството.

Очаква се Ванс да проведе срещи с водещи американски пратеници за Близкия изток и военни експерти, които следят за спазването на примирието, още на 21 октомври.

Според израелски медии, на 22 октомври вицепрезидентът ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху и други израелски лидери в Йерусалим.