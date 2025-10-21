НА ЖИВО
          ЕС и Китай ще проведат спешни преговори в Брюксел за износа на редкоземни елементи

          Снимка: VCG
          Представители на Европейския съюз и Китай ще се срещнат в Брюксел за „спешни“ преговори относно контрола върху износа на редкоземни елементи от Китай. Това съобщи търговският представител на ЕС Марош Шефчович, след разговор с китайския министър на търговията Уан Уентао.

          „Поканих китайските власти да дойдат в Брюксел в следващите дни, за да намерим спешни решения. Министърът Уан Уентао прие тази покана“, заяви Шефчович пред репортери в Европейския парламент в Страсбург.

          Срещата идва на фона на нарастващо напрежение между ЕС и Пекин, след като Китай въведе ограничения върху износа на технологии, свързани с редкоземни метали – суровини, които са от ключово значение за автомобилната, електронната и отбранителната индустрия.

          Европейски компании вече съобщиха за нарушения във веригите на доставки и спиране на производствени линии в резултат на новите китайски мерки.

          Очаква се преговорите в Брюксел да се съсредоточат върху намиране на компромис, който да гарантира стабилни доставки на критични материали за европейската индустрия и да предотврати задълбочаване на икономическия конфликт между двете страни.

