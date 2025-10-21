Европа към Тръмп: Мир – да, територии за Русия – не

Европейските лидери и съюзниците на Украйна отправиха внимателно формулирано послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той предложи замразяване на конфликта между Киев и Москва. Те подкрепиха идеята за прекратяване на бойните действия, но категорично отхвърлиха възможността за териториални отстъпки към Русия.
- Реклама -
В съвместна декларация, подписана от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери, групата заявява, че е: „единна в желанието си за справедлив и траен мир“.
В документа се посочва, че лидерите „силно подкрепят позицията на президента Тръмп, че боевете трябва да спрат незабавно“, но добавят и категорично уточнение:
Това изявление се възприема като скрита критика към предложението на Тръмп да се замрази войната по настоящите фронтови линии, оставяйки Русия да контролира част от украинските територии, съобщи „Политико“.
Изявлението идва дни преди ключовата среща на Европейския съвет на 23 октомври, на която лидерите ще обсъдят използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна и затягането на санкциите срещу Москва.
На 19 октомври Тръмп заяви, че войната трябва да бъде замразена по настоящите бойни линии, което би оставило Русия в контрол над значителна част от окупираните територии в Донбас.
Предложението му предизвика сериозни реакции в Европа, където лидерите настояват, че всяко примирие трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна.
Европейските лидери и съюзниците на Украйна отправиха внимателно формулирано послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той предложи замразяване на конфликта между Киев и Москва. Те подкрепиха идеята за прекратяване на бойните действия, но категорично отхвърлиха възможността за териториални отстъпки към Русия.
- Реклама -
В съвместна декларация, подписана от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери, групата заявява, че е: „единна в желанието си за справедлив и траен мир“.
В документа се посочва, че лидерите „силно подкрепят позицията на президента Тръмп, че боевете трябва да спрат незабавно“, но добавят и категорично уточнение:
Това изявление се възприема като скрита критика към предложението на Тръмп да се замрази войната по настоящите фронтови линии, оставяйки Русия да контролира част от украинските територии, съобщи „Политико“.
Изявлението идва дни преди ключовата среща на Европейския съвет на 23 октомври, на която лидерите ще обсъдят използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна и затягането на санкциите срещу Москва.
На 19 октомври Тръмп заяви, че войната трябва да бъде замразена по настоящите бойни линии, което би оставило Русия в контрол над значителна част от окупираните територии в Донбас.
Предложението му предизвика сериозни реакции в Европа, където лидерите настояват, че всяко примирие трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна.
Тая как е станала гинеколог с мозъчна недостатъчност?😃
Дебилите отдавна са изплискали легена
Кой ги пита какво искат те ? 🤔🤷🏻♀️🤣
🤣🤣🤣🤣
Кой ви иска мнението
Санкции до дупка и никакви териториални отсръпки за кремълското ботоксирано джудже!
Тия евроджендъри нормални ли са? Кой е тоя, дето ще завземе територии, ще загуби техника и войници и няма да си остави териториите за себе си, защото ги е извоювал. Писах, че са извоювани, защото тези земи са подаръци на тази измислена държава в миналото когато е била в СССР!
Не ми е ясно какво е Европа в този конфликт и защо се напъва да говори от името на цял ЕС
Mariyan Kumanov – Гнездо на фашистка сволоч, това е!
Айде.е.е.е…..дежурните по facebook путьофили тутакси скочиха да бранят Хуйло Путлер – Сатрапа и неговите „справедливи претенции“ за чужди територии! Абе тъпи абдали с IQ колкото номера на обущетата на дядя Путя, що не си лекувате умственото путьофилско заболяване, а изхождате елементарни словесни илитератски купчинки????
ТЪПАНАРИ!!!
Обединена Европа- силна Европа
Европа умира, те за лидери говорят 🥺
Всички лидери на Европа на гилотината
Не сте в позиция да поставяте условия
Кой ви пита бе джендари 😂
Време е да вземе цяла европа и да се свършва…. 😂😂
Спар Так По-малоумен коментар скоро не бях чел 😁
Rosen Dimitrov За малоумни коментатори 😂😂😂
Спар Так Явно си малоумен коментатор, щом този „бисер“ е всичко, което си способен да измислиш 😁😁😁
Rosen Dimitrov Не,просто примат като теб,за съжаление се е пръкнал и не може да разбере написаното. Спокойно, в Швейцария правят евтаназия,може да се кандидатства 24/7.
Спар Так Момченце, ако аз съм примат, в сравнение с мен ти си амеба 😁
Rosen Dimitrov Добре,г-н мекотело. 😂😂😂😂
Спар Так Не се напъвай да бъдеш оригинален, единственото, което ще постигнеш, е да напълниш гащите 😁
Спар Так Говедооо, говедо, ако ти звънна на вратата, ще напълниш гащите за секунди, но с този фалшив профил си голям смелчага 😁
Спар Так В мечтите си какво ли не си оправял, амебоподобно психарче 😁
Rosen Dimitrov Никъв проблем,хлебарки като теб. 😂😂😂
Спар Так Не че не мога да ти намеря айпи адреса и да ти цъфна на вратата, но глупаци като теб не си заслужават времето 😁
Тъпите русофилисти не си ли правите сметката, че днес е Украйна, а утре може да е България???
Rosen Dimitrov Простата евроатлантическа,МРЪСНА СГАН,не си ли мисли,че се чакат с нетърпение за да се повтори 44та,ама тоя път до крак?!! А?! За да я има,БЪЛАГРИЯ еврогейски червеи не трябва да има.
Спар Так А малоумните коментатори явно не знаят, че България е в Европа 😁 И не са запознати с историята, иначе щяха да знаят, че през ВСВ не воюваха руснаците, а всички народи от СССР, заедно със САЩ, Англия, Франция и други европейски държави! Ама като си малоумен, толкова и знаеш 😁😁😁
Rosen Dimitrov Тъп е на баща ти сина.
Територия за Руссия Да а Зеленски и Урсула аут и до Ада…
Смешници
Интересно тази проскубана кокошка как си мисли че Путин и войската му воюват близо четири години и дадоха толкова жертви…и ще се съгласи на мир без да получи нищо при положение че владеят до този момент повече от 13000 кв.км.
Никой не ви питам.
Лунатици.
Milko Nikolov че и условия поставят!
Толкова са смешни и нелепи.
Да вземат да падат вече,че да си отдъхне Европа от шизофреничните им глупости!
Благодарение на либералните некадърници, Европа вече е последна дупка в световната геополитика. 😢
Мир ще се случи, само и единствено при условията на Русия. Иначе Украйна ще изчезне.
Gabriel Videnov ,точно така трябва да бъде!
На неблагодарната Украйна и се пада!
Те тръгнаха като нас срещу ,тези които им помагаха! А се прегърнаха и клякат на враговете ни!
Не,не е лъжа! По чия заповед предателите унищожиха държавата ни и народа???
Ще има патаклама май !😀
Тоя рижия е изкукал комунист
Абе бе ви резне той нефта,газа и оръжията и ще клекнете,после ще ви ги пусне на двойни цени.
Безгласната буква се обади от кочината
Аха…видяхме как преговаря Тръмп с Европата🤣🤣🤣нашока канчетата и на фон-дер-Лайненката,и на Микрон,и на останалите еврогейци😂
Тоя кокошка още ли дрънка глупости,е да то от гинеколожка с чипове от перални машини толкова.😂
Европа е бита карта и никой не се съобразява с нея.
Коя Европа, чия?!
Русия ще ви прати на три букви и се оправяй те.
Като започнем с това , че в Европа лидери няма , се обезсмисля цялата статия . Гръмко провикване у празен варел … 😏
Че кои са европейците, че да определят правилата?
Това което руснаците са им подарили на Украйна ще си го приберат и хич не им пука какво мисли Урсула
Georgi Berberov след 3 дни
Hristo Ivanov , след колкото преценят руснаците. Освен ако не мразите чак толкова Украйна, че да и’ желаете съдбата на Газа.
Hristo Ivanov Няма ли престанете да повтаряте думите на амерекансщия генерал Мали преди започване на СВО? И всъщност не е 3 дни, а 72 часа.
Hristo Ivanov никога не взимай от руснаците нещо което не е твое те винаги се връщат да си го приберат
Georgi Berberov и как си го взимат като то не е имало такава държава
Georgi Berberov
Georgi Berberov а ти пък кой си?Чети книжки и не пиши глупости!
Iren Encheva не си спомням да сме си пили пиенето заедно за да ми говорите на ти казват му възпитание и не ми се коментира с вас прекалено елементарна сте
Петко Хаджиев за 2, максимум 3 дни, нали байче😂
Европа иска „мир“ за превъоръжаване на украйна? не иска руските области да се освободят от киевската мафия и да имат нормален живот?
Петко Хаджиев Четири години не могат 🤣 Руснаците са слаби и безсилни
Тръмп да игнорира тия извратени войнолюбци. Вещицата няма думата…
НЕ РАЗБРАХ КОИ СА ТЕЗИ 😂😂😂😂😂
Браво .. Никакви територии за азиатските бандити и убиеца Путин който целува корана и мрази християните 😡
И как си го представят!?
И аз искам да си ходят от Брюксел,но не си ходят!
Val Kar Путин мишката какво ще нрави ? 🤣
Мария Мирева ще ги сложи на място европейският извратеняци военолюбци
Любомир Церовски Путин е извратеняк с ботокс на лицето
Мария Мирева това няма значение,поне не Дженифър,а ПРАВОСЛАВЕН мъж Е ти явно не харесваш такива.друго си е меките китки и педофилите
Любомир Церовски Путин има ботокс на лицето а не другите 🤣
Тия евроджендъри в Брюксел дори не са поканени, но ръсят простотии……
Валентин К. 👏👏👏👍🏻👍🏻👍🏻🤝🤝🤝
Тази малко ваксини са и ударили
Ами ще видим😜🤣😭
Но можахте да прекроите границите на Сърбия? Е, сега ще си сърбате попарата, още повече, че 90% от земите на Украйна са руски подаръци.