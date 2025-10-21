Европа към Тръмп: Мир – да, територии за Русия – не

Европейските лидери и съюзниците на Украйна отправиха внимателно формулирано послание към президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той предложи замразяване на конфликта между Киев и Москва. Те подкрепиха идеята за прекратяване на бойните действия, но категорично отхвърлиха възможността за териториални отстъпки към Русия.

В съвместна декларация, подписана от украинския президент Володимир Зеленски, британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери, групата заявява, че е: „единна в желанието си за справедлив и траен мир“.

В документа се посочва, че лидерите „силно подкрепят позицията на президента Тръмп, че боевете трябва да спрат незабавно“, но добавят и категорично уточнение:

„Международните граници не трябва да се променят със сила.“

Това изявление се възприема като скрита критика към предложението на Тръмп да се замрази войната по настоящите фронтови линии, оставяйки Русия да контролира част от украинските територии, съобщи „Политико“.

Изявлението идва дни преди ключовата среща на Европейския съвет на 23 октомври, на която лидерите ще обсъдят използването на замразените руски активи за финансиране на Украйна и затягането на санкциите срещу Москва.

На 24 октомври Зеленски и членове на т.нар. „Коалиция на желаещите“ ще се съберат в Лондон, за да координират по-нататъшната военна и финансова подкрепа за Киев.

На 19 октомври Тръмп заяви, че войната трябва да бъде замразена по настоящите бойни линии, което би оставило Русия в контрол над значителна част от окупираните територии в Донбас.

„Мисля, че 78% от територията вече е заета от Русия. Оставете я такава, каквато е в момента“, каза Тръмп, отричайки по-късно да е настоявал Украйна да отстъпи целия регион.

Предложението му предизвика сериозни реакции в Европа, където лидерите настояват, че всяко примирие трябва да гарантира суверенитета и териториалната цялост на Украйна.