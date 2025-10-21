НА ЖИВО
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за среща с Доналд Тръмп във Вашингтон

          Снимка: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Вашингтон, където ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от пресслужбата на Алианса.

          „Генералният секретар ще се срещне с президента на Съединените щати“, се казва в краткото изявление на НАТО.

          От организацията не уточняват конкретните теми на разговор, но визитата идва на фона на напрегнатите отношения между САЩ и някои европейски членки относно военните разходи, подкрепата за Украйна и бъдещата роля на НАТО в региона на Близкия изток.

          Срещата между Рюте и Тръмп ще бъде първата им официална от встъпването на Рюте в длъжност като генерален секретар на Алианса, което придава допълнително значение на визитата.

