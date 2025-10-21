НА ЖИВО
          Германия купува 15 изтребителя F-35 за 2,5 милиарда долара

          F-35
          F-35
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германският министър на отбраната Борис Писториус планира да поръча още 15 американски изтребителя F-35A за приблизително 2,5 милиарда евро, според класифицирани документи на министерството, представени на бюджетната комисия на Бундестага, съобщава DW.

          Германският министър на отбраната Борис Писториус възнамерява да поръча още 15 американски изтребителя F-35A на фона на войната в Украйна.

          Съответната клауза, озаглавена „Допълнителна покупка на самолети F-35A“, е включена в класифицирани документи на Министерството на отбраната, представени на бюджетната комисия на Бундестага.

          Според документите, за новата партида самолети Lockheed Martin са необходими приблизително 2,5 милиарда евро.

          Тези самолети са способни, наред с други неща, да носят ядрени оръжия. Бундесверът вече е поръчал 35 от тези изтребители, първите от които са планирани да пристигнат през 2027 г.

          Алиансът значително засили плановете си за отбрана и възпиране поради руската заплаха, а въздушното превъзходство се счита за ключов елемент от новата концепция – пише журналистът Матиас Гебауер, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

          Reuters също потвърждава покупката, отбелязвайки, че F-35 са предназначени да заменят остарелите изтребители Tornado и да осигурят участието на Германия в системата на НАТО за „споделяне на ядрени оръжия“, която предвижда доставката на американски ядрени оръжия, разположени в страната.

          Според DW планираната мащабна покупка от САЩ може да усложни отношенията между Германия и Франция, засилвайки съмненията относно жизнеспособността на съвместния френско-германски проект FCAS за разработване на изтребител от следващо поколение.

