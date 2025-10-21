НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Европа

          Германският автомобилен гигант Vokswagen е на ръба на финансова криза

          Завод на VW във Волфсбург
          Завод на VW във Волфсбург
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германският автомобилен концерн Volkswagen се озова на ръба на финансова криза, пише BILD.

          Според представители на компанията, в момента тя се нуждае от 11 милиарда евро за разработване на нови модели, инвестиции в модерни технологии и модернизиране на производствените мощности.

          „Porsche на практика спря да печели пари! Компанията майка, Volkswagen, не се справя по-добре… дефицитът е 11 милиарда евро – само за следващата година… Без капитал няма да има достатъчно средства за разработване на нови превозни средства или за инвестиции в технологии и производствено оборудване“, пише изданието.

          Отбелязва се, че в отговор на финансовите затруднения компанията прилага мащабни съкращения в своите маркетингови, продажбени и инвестиционни отдели. В същото време автомобилният производител търси нови източници на капитал за финансиране на своите проекти.

          „В момента се правят съкращения практически навсякъде – в маркетингови, продажбени и някои инвестиционни отдели. Но това няма да е достатъчно. Поради това се планира продажбата на няколко актива, изцяло или частично. Сред тях са производителят на двигатели Everllence (бивш MAN Energy), както и дъщерната компания за проектиране Italdesign и компанията за разработка IAV“, казва изпълнителен директор на Volkswagen.

          Отбелязва се също, че съществува риск от ефект на доминото. Вътрешни лица от Volkswagen се опасяват, че ако финансовото състояние на компанията продължи да се влошава, рейтинговите агенции биха могли да понижат кредитоспособността ѝ. Това от своя страна ще затрудни привличането на допълнително финансиране и би могло да изложи компанията на риск от фалит.

