      вторник, 21.10.25
          Война

          ГУР: Далекобойните удари на Украйна спряха 30 процента от горивно-енергийната инфраструктура на Русия

          Украински удар
          Украински удар
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинските удари с голям обсег вече са причинили 27-30% щети на руската горивно-енергийна инфраструктура и могат да достигнат цели на 1500 км. Това заяви генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, цитиран от УНН.

          „Ние се целим в най-важните военни обекти на Русия и можем да нанасяме удари на разстояние от 1500 км или повече“, заяви Скибицки по време на речта си на форума „Енергия, която подкрепя Украйна“.

          По думите му Украйна в момента се опитва да нанесе удари по най-важните военни обекти на Русия.

          „Имаме планове. Опитваме се да нанесем удари по най-важните военни обекти. И резултатите от нашата работа по нефтопреработвателните заводи и базите за съхранение на гориво са очевидни“, отбеляза той.

          Скибицки заяви също, че украинските отбранителни сили увреждат не само руската горивно-енергийна инфраструктура, но и командно-контролни центрове на войските и обекти на военно-промишления комплекс.

          „Най-критичните отбранителни съоръжения често се намират на повече от 500-750 километра от границата. Унищожаването на такива съоръжения изисква значителни ресурси“, отбеляза генерал-майорът.

          ГУР отбелязва, че системните усилия за отслабване на настъпателния потенциал на Русия също продължават и подчертава, че в тази страна вече няма безопасни места.

          От там добавят още, че горивно-енергийният сектор на Русия е неразделна част от нейния военно-промишлен комплекс. Унищожаването на ключови енергийни съоръжения ограничава производствените и логистичните възможности, намалява финансовите ресурси и отслабва способността на Русия да води продължителна военна кампания.

          1. Рашките протестират за бензин,бедните райони ходят по 20км пеша и мръзнат,че дори генераторите не работят хаха

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

