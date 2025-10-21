НА ЖИВО
          ISW: Кремъл няма да приеме нищо по-малко от капитулация на Украйна

          Иван Христов
          Иван Христов
          В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулация на Украйна. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW). В него се отбелязва, че Кремъл се опитва усилено да представи руските сили като безмилостно напредващи, а победата на Русия като неизбежна.

          „Тези усилия са насочени към замъгляване на реалността, че руските сили постигат само минимални успехи с непропорционално висока цена на човешки ресурси и че е малко вероятно Русия да постигне стратегическите си цели в краткосрочен или средносрочен план“, смятат анализаторите.

          ISW не виждат индикации, че Кремъл е готов да приеме нещо по-малко от капитулация на Украйна и смятат, че Русия остава готова да изразходва значителни човешки ресурси, материали и време, за да постигне целите си на бойното поле, ако е необходимо.

          „Кремъл разпространява фалшивия наратив, че Русия неизбежно ще завземе територията, която иска, и че Украйна следователно е отговорна за удължаването на войната, като отказва да се предаде. Руските сили обаче всъщност осъществяват постепенни, незначителни териториални настъпления с много висок процент на жертви. Русия, а не Украйна, многократно е демонстрирала, че отказът ѝ от компромис или участие в добросъвестни преговори е причината за липсата на мир“, смятат от ISW.

