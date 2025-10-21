Изненадващи съдийски назначения за кръг номер 13 от Първа Лига

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 13-тия кръг в Първа лига. Най-интересният двубой е този между тимовете в челото на класирането – ЦСКА 1948 и Лудогорец. Тяхната среща е поверена на Мариян Гребенчарски, който все по-често започва да получава важни двубои.

Междувременно съдия №1 на България – Георги Кабаков, отново не получи наряд. Той изтърпява наказание след слабо ръководство като ВАР съдия.

24 октомври 2025 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Монтана 1921 – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Милен Дончев АрабаджиевАС2:Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Станимир Георгиев Тодоров

СН:Георги Владимиров Игнатов

24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК Ботев АД

ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Мартин Живков Богдев

24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Вихрен Веселинов Манев

25 октомври 2025 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Септември Сф

ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Светослав Колев ЕнчевАС2:Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Кристиян Младенов Тодоров

СН:Венцислав Иванов Гаврилов

25 октомври 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Иван Стоянов Копчев

4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Георги Милков Гинчев

СН:Валентин Желев Добрев

25 октомври 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Левски – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Иво Николаев КолевАС2:Иван Радославов Иванов

4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Тодор Недялков Киров

СН:Крум Добринов Стоилов

26 октомври 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора

ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Цветан Георгиев Георгиев

27 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК Лудогорец 1945

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Димитър Димитров ДимитровВАР:Васил Петров МиневАВАР:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Йордан Костадинов Иванов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.