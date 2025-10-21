НА ЖИВО
          - Реклама -
          Изненадващи съдийски назначения за кръг номер 13 от Първа Лига

          Геро Писков ще ръководи мача на лидера Левски срещу Добруджа, а Мариян Гребенчарски ще решава съдбата на ЦСКА 1948 и Лудогорец

          Снимка: www.facebook.com/fpfleague
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 13-тия кръг в Първа лига. Най-интересният двубой е този между тимовете в челото на класирането – ЦСКА 1948 и Лудогорец. Тяхната среща е поверена на Мариян Гребенчарски, който все по-често започва да получава важни двубои. 

          Междувременно съдия №1 на България – Георги Кабаков, отново не получи наряд. Той изтърпява наказание след слабо ръководство като ВАР съдия. 

          24 октомври 2025 г., петък, 15:00 ч.

          ПФК Монтана 1921 – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС:Михаел Петков ПавловАС1:Милен Дончев АрабаджиевАС2:Илиян Петров Капарашев

          4-ТИ:Тодор Недялков КировВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Станимир Георгиев Тодоров

          СН:Георги Владимиров Игнатов

          24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК Ботев АД

          ГС:Георги Димитров ДавидовАС1:Петър Велизаров МитревАС2:Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Ивайло Красимиров Ненков

          СН:Мартин Живков Богдев

          24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

          ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС:Валентин Станчев ЖелезовАС1:Станимир Илков ИлковАС2:Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Любослав Бисеров Любомиров

          СН:Вихрен Веселинов Манев

          25 октомври 2025 г., събота, 13:00 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК Септември Сф

          ГС:Радослав Петров ГидженовАС1:Светослав Колев ЕнчевАС2:Месут Севинчев Ахмедов

          4-ТИ:Денислав Йорданов СталевВАР:Мартин Живков ВеликовАВАР:Кристиян Младенов Тодоров

          СН:Венцислав Иванов Гаврилов

          25 октомври 2025 г., събота, 15:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

          ГС:Кристиян Николов КолевАС1:Йордан Петров ПетровАС2:Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Георги Милков Гинчев

          СН:Валентин Желев Добрев

          25 октомври 2025 г., събота, 18:00 ч.

          ПФК Левски – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

          ГС:Геро Георгиев ПисковАС1:Иво Николаев КолевАС2:Иван Радославов Иванов

          4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Драгомир Димитров ДрагановАВАР:Тодор Недялков Киров

          СН:Крум Добринов Стоилов

          26 октомври 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС:Никола Антонов ПоповАС1:Красимир Владимиров МилановАС2:Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Димитър Димитров ДимитровАВАР:Мартин Иванов Марков

          СН:Цветан Георгиев Георгиев

          27 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски АС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Тодор Василев Вуков

          4-ТИ:Димитър Димитров ДимитровВАР:Васил Петров МиневАВАР:Венцислав Георгиев Митрев

          СН:Йордан Костадинов Иванов

          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          - Реклама -

