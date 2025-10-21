НА ЖИВО
          Политика

          Японският премиер Такаичи търси открит диалог с президента Тръмп

          Новият министър-председател на Япония Санае Такаичи заяви, че желае да проведе „открити и искрени разговори“ с американския президент Доналд Тръмп, който се очаква да посети страната в близките седмици, предаде АФП.

          „Искам да обсъдя с президента Тръмп ключови въпроси, свързани със сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион, ситуацията в Близкия изток и Украйна, както и редица теми от двустранен интерес“, каза Такаичи в първата си реч като премиер.

          Според Франс прес, визитата на американския президент в Токио ще бъде първата му официална среща с новоизбрания японски министър-председател. Очаква се разговорите да се фокусират върху укрепването на стратегическото партньорство между САЩ и Япония, включително в областта на отбраната, технологиите и икономическата сигурност.

          Япония остава един от най-близките съюзници на Вашингтон в региона, като двете държави работят в тясно сътрудничество по отношение на сигурността в Източнокитайско и Южнокитайско море, както и за сдържане на заплахата от Северна Корея.

          „Отношенията между Токио и Вашингтон са гръбнакът на стабилността в региона. Вярвам, че откритият диалог с президента Тръмп ще укрепи още повече тази връзка“, подчерта Такаичи.

          По информация на японската агенция Kyodo News, премиерката ще настоява и за по-тясно сътрудничество в областта на икономическата сигурност и доставките на ключови суровини, включително редкоземни елементи и полупроводници – теми, които са от стратегическо значение и за двете държави.

          Очаква се срещата да се състои в края на октомври в Токио и да бъде последвана от съвместна пресконференция, на която двамата лидери ще очертаят приоритетите си в областта на сигурността и търговията в Азия.

          - Реклама -

