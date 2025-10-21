Юлиан Рьопке: Идва краят на битката за Покровск, руската армия вече не може да бъде спряна

Битката за Покровск наближава своя последен етап; руската армия вече не може да бъде спряна. Това заяви в социалните мрежи Юлиан Рьопке, военен наблюдател за вестник Bild, в социалната мрежа X.

Той отбелязва, че руските въоръжени сили вече са в центъра на Покровск.

Специалистът посочва ударите на украински дронове срещу руски войници на локация в центъра на града.

„След 14 месеца битката за града наближава своя последен етап. Изводът е следният: Киев може да забави руските войски, но не може да ги спре“, заяви Рьопке.