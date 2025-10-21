НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Юлиан Рьопке: Идва краят на битката за Покровск, руската армия вече не може да бъде спряна

          Рьопке за Покровск
          Рьопке за Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Битката за Покровск наближава своя последен етап; руската армия вече не може да бъде спряна. Това заяви в социалните мрежи Юлиан Рьопке, военен наблюдател за вестник Bild, в социалната мрежа X.

          Той отбелязва, че руските въоръжени сили вече са в центъра на Покровск.

          Специалистът посочва ударите на украински дронове срещу руски войници на локация в центъра на града.

          „След 14 месеца битката за града наближава своя последен етап. Изводът е следният: Киев може да забави руските войски, но не може да ги спре“, заяви Рьопке.

          ISW: Кремъл няма да приеме нищо по-малко от капитулация на Украйна

          Иван Христов -
          В момента няма индикации, че Русия е готова да приеме нещо по-малко от капитулация на Украйна. Това се посочва в доклад на Института за...
          Война

          Украйна купува ударни хеликоптери Viper и транспортни Venom от САЩ

          Иван Христов -
          Украйна ще закупи от САЩ ударни хеликоптери AH-1Z Viper и транспортни хеликоптери UH-1Y Venom от компанията Bell. Този процес вече започна с подписването на...
          Война

          Руското външно разузнаване: НАТО подготвя ресурси за война с Русия в най-кратки срокове

          Иван Христов -
          НАТО иска в най-кратки срокове да подготви ресурси за война с Русия, заяви Сергей Наришкин, директор на Службата за външно разузнаване на Русия, на...

