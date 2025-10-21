Юлия Димитрова: С концерт на 25-и октомври празнуваме 25 години на сцена

„Надявам се отново да достигнем до публиката.“

Това каза певицата Юлия Димитрова, част от Дует „Мания“, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Юлия обясни, че заедно със сестра й Даниела, ще отпразнуват 25 години на сцена с концерт на 25-и октомври. Гостенката допълни, че дуетната й половинка не е в студиото, защото преподава на ученици в езиковата гимназия в Димитровград.

„Специални гости ще ни бъдат Братя Аргирови и най-накрая четиримата ще излезем на сцената, за да изпълним за зрителите песента „Подарък“, посочи още гостенката.

Гостенката сподели, че по време на заснемането на клипа към песенната „Подарък“ двамата участници в него са се влюбили.