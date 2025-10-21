„Калашников“ е увеличил производството на снайпери Драгунов СВДС 13 пъти заради търсене за Украйна

Концернът „Калашников“ е увеличил производството на 7,62-милиметрови снайперски пушки „Драгунов“ със сгъваеми приклади (СВДС) с 13 пъти годишно в сравнение с предходната година заради голямото търсене за зоната на бойните действия в Украйна, се съобщава в Telegram канала на концерна.

Компанията уточнява, че увеличението на производството се дължи на повишеното търсене на тези пушки в зоната на бойните действия.

СВДС е модерна версия на известната пушка „Драгунов“, адаптирана за Въздушно-десантните сили, морската пехота и специалните сили. Ключовите ѝ характеристики включват сгъваем приклад, компактни размери (дължина със сгънат приклад: 875 мм) и леки полимерни фитинги, които улесняват разполагането и транспортирането във въздуха.

Пушката е предназначена за поразяване на вражески личен състав и лесни цели на разстояние до 1000 метра. Може да изстрелва всякакъв 7,62-милиметров пушечен патрон, но специалните снайперски боеприпаси осигуряват най-добра точност. Пълнителят побира десет патрона, а пушката тежи 4,68 кг.

Алан Лушников, изпълнителен директор на концерна, подчерта: „Предимствата на 7,62-милиметровата снайперска пушка Драгунов със сгъваем приклад са доказани от три десетилетия успешна експлоатация. Полуавтоматичният режим на работа, компактният дизайн, лекото тегло, високата точност и прецизност са неоспоримите предимства на СВДС. Тя ефективно помага на нашите военнослужещи да изпълняват бойни задачи в зоната на СВО“.