Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати война в Полша и смъртта на полски войници в Украйна, предава PAP.

Държавният глава отговори на въпроси на млади хора от местните гимназии по време на Четвъртата международна конференция „Между информацията и дезинформацията“ в Томашов Любелски. Няколко пъти беше питан за проблемите на полската сигурност, включително опасенията от избухването на война в Полша и ролята на младите хора в развитието на системата за сигурност на страната.

„Ще направя всичко възможно, за да предотвратя избухването на война (в Полша – бел. ред.)“, заяви Навроцки.

Той подчерта, че по време на предизборната кампания е гарантирал, че „полски войници няма да гинат в Украйна и няма да отидат в Украйна“ и ще се придържа към това. Той припомни, че Полша помага на Украйна икономически и дипломатически от много години.

Според него задачата на президента в мирно време е да гарантира, че войната няма да достигне Полша и че полските войници няма да загинат в тази война. Той добави, че задачата на президента в мирно време е също така да „вдъхновява или контролира“ работата на правителството и да гарантира, че Полша е достатъчно силна, за да не посмее никой да я атакува.

Той отбеляза, че би насърчил парламентарното мнозинство да включи 5% от БВП за разходи за отбрана в законопроекта за бюджета.

Според Навроцки човек не може да остане заседнал в очакване на евентуална война; човек трябва да изпълнява отговорностите си и да се стреми към сигурност предимно чрез собствени усилия, включително чрез изграждане на „широка имунна система на полската държава“, например, от гледна точка на дезинформация, идентичност, насърчаване на чувство за отговорност сред младите хора за Полша или чрез дипломатически усилия със съюзниците.

Той отбеляза също, че избирането му за президент е довело до подобряване на отношенията на Полша със Съединените щати.

Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски заяви в края на лятото, че Варшава ще играе „ключова роля“ в осигуряването на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

По-голямата част от полските граждани, както и правителството, се противопоставят на потенциалното разполагане на войски в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност.