Карол Навроцки: Полски войници няма да гинат в Украйна

Полският президент Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати война в Полша и смъртта на полски войници в Украйна, предава PAP.
Държавният глава отговори на въпроси на млади хора от местните гимназии по време на Четвъртата международна конференция „Между информацията и дезинформацията“ в Томашов Любелски. Няколко пъти беше питан за проблемите на полската сигурност, включително опасенията от избухването на война в Полша и ролята на младите хора в развитието на системата за сигурност на страната.
„Ще направя всичко възможно, за да предотвратя избухването на война (в Полша – бел. ред.)“, заяви Навроцки.
Той подчерта, че по време на предизборната кампания е гарантирал, че „полски войници няма да гинат в Украйна и няма да отидат в Украйна“ и ще се придържа към това. Той припомни, че Полша помага на Украйна икономически и дипломатически от много години.
Според него задачата на президента в мирно време е да гарантира, че войната няма да достигне Полша и че полските войници няма да загинат в тази война. Той добави, че задачата на президента в мирно време е също така да „вдъхновява или контролира“ работата на правителството и да гарантира, че Полша е достатъчно силна, за да не посмее никой да я атакува.
Той отбеляза, че би насърчил парламентарното мнозинство да включи 5% от БВП за разходи за отбрана в законопроекта за бюджета.
Според Навроцки човек не може да остане заседнал в очакване на евентуална война; човек трябва да изпълнява отговорностите си и да се стреми към сигурност предимно чрез собствени усилия, включително чрез изграждане на „широка имунна система на полската държава“, например, от гледна точка на дезинформация, идентичност, насърчаване на чувство за отговорност сред младите хора за Полша или чрез дипломатически усилия със съюзниците.
Той отбеляза също, че избирането му за президент е довело до подобряване на отношенията на Полша със Съединените щати.
Заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски заяви в края на лятото, че Варшава ще играе „ключова роля“ в осигуряването на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.
По-голямата част от полските граждани, както и правителството, се противопоставят на потенциалното разполагане на войски в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност.
Добре е, че все пак не са решили да се предават, като някои “ патриоти“ у нас!
Поляците отиват да се бият за пари в Украйна такава им е съдбата
Чии го търсят поляците в 404.
Чии го търсят орките в Украйна?
Bocho Nikolov те са си в къщи.
Дано дойдат във вас, и да кажеш, че са си в къщи! Разсъждавай по-нормално, ТЕ са завладяли Киевска Рус, а ние българите сме им дали азбука, религия,език и държава, и за благодарност ни е@ават мамата!
Айде стига толква! В Украйна живеят поне 300 000 българи!
Даниела, като си толкова смела и войнствена, защо не идеш лично да ги попиташ а?
Надявам се разбира, че ако войната не бъде спряна на украинска територия, тя ще се пренесе и на полска.
ами тез дето за пари отидоха да убиват в украйна какво става с тях? сеят картофи ли там? пълнят черните чували само
Пита ли англичаните дали са на същото мнение.Те може да имат друг план
Така е правилно да мислят всички.
Тогава помогнете на Украйна !!!
Иван Ставрев дай пример и действай
Тогава ще умрат на полския фронт, щом има някакво значение!
Гледай да не стигнеш до съдбата на Украйна.
Полша и Украйна заедно ако подпукат Русия .. От Русия няма да остане НИЩО
Абе гледаме как цялата еврогейска пасмина работи упорито по въпроса да збъдне предсказанията на Жириновски за Свръх държава
Та ще ми станете на хубави европейци тогава
Николай Николов Аз съм от Европа и се гордея с това 💪
Мария Мирева ти съединител кога заминаваш на фронта??!!! Лесно подстрекаваш от дивана, съединител!
Слава Русия Когато Путин отиде на фронта ще отида и аз
Мария Мирева Ама съефинител нали призоваваш полските мъже да умират за твоя ЕС ма 🐑 ще ги призоваваш от фронта не от дивана скрита на село🐑
Слава Русия Аз съм на фронта ама страхливата мишка Путин го няма