      вторник, 21.10.25
          Кайрат Алмати и Пафос не излъчиха победител 

          Второ равенство за Пафос в най-комерсиалния клубен турнир

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кайрат Алмати и Пафос не излъчиха победител и завършиха 0:0 в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Казахстан бе напрегната и изпълнена с физически сблъсъци, но липсваше голово продължение.

          Още в 4-ата минута гостите от Кипър останаха с човек по-малко, след като Жоао Корея бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение – решение, което промени изцяло динамиката на мача. Въпреки численото си неравенство, Пафос показа дисциплина и дори създаде няколко опасни ситуации пред вратата на домакините.

          В 72-ата минута кипърците мислеха, че са стигнали до сензационно попадение чрез Темирлан Анарбеков, но радостта им бе кратка – страничният съдия вдигна флага за засада, а решението бе потвърдено и след видеоповторение.

          До края домакините натиснаха, но не успяха да пробият солидната защита на Пафос, който запази точката.

          За Пафос това бе второ равенство в груповата фаза, като тимът вече има и една загуба. Следващият им мач е на 5 ноември у дома срещу Виляреал. Кайрат пък спечели първата си точка в турнира и ще гостува на Интер в Милано в същия ден.

