      вторник, 21.10.25
          Китай представи революционен медицински дрон за спешно спасяване

          Снимка: news.cgtn.com
          Китай направи огромна крачка в бъдещето на спешната медицина, представяйки високотехнологичен медицински дрон, способен да извършва животоспасяващи мисии в екстремни условия. Иновативният апарат е разработен в сътрудничество с Китайската академия на науките и обещава да промени начина, по който се оказва първа помощ при бедствия и извънредни ситуации.

          „Китай въвежда бъдещето на спешната медицина,“ гласи представянето на новата технология.

          Дронът може да превозва до 300 килограма полезен товар и е оборудван със система за респираторна подкрепа, интравенозна инфузия, мониторинг на жизнени показатели, дефибрилация и дистанционно наблюдение в реално време. Това го превръща в мобилна летяща линейка, способна да реагира незабавно на труднодостъпни места.

          Със своите 600 килограма тегло и напълно автономни възможности за навигация, дронът може да се задържа в позиция и да бъде управляван дистанционно дори при тежки метеорологични условия – от бурни морета до температури между –25°C и 46°C и височини до 5000 метра.

          „Това е нова ера в медицинската помощ, която съчетава опит и изкуствен интелект, за да спасява животи по-бързо и по-ефективно от всякога,“ се посочва в официалното съобщение.

          Иновативният проект поставя Китай сред лидерите в прилагането на изкуствен интелект и автономни технологии в здравеопазването – с потенциал да се превърне в глобален модел за бъдещето на спешната помощ.

